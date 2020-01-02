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***
– Алло!
– Не можу зараз розмовляти, я на морі.
– Ти ж сам мені подзвонив.
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– Нічого не чути через моря. Все, пока.
***
– А ти правда домогосподарка?
– Так.
– Круто. Скажи що-небудь на домогосподарській.
– Закрий рота і жери, що дали…
***
– Мене в суботу інопланетяни викрали. Пам'ятаю тьмяне світло, кнопочки і почуття підйому вгору.
— Це ми тебе п'яного в ліфті на 10 поверх везли.
***
– Послала свого за картоплею, а його збила машина.
– Жах! І що ти тепер будеш робити?
– Не знаю. Рис, напевно.
***
Новорічна фраза для знайомства:
– Можна тебе сфоткати, щоб я міг показати Діду Морозу, чого я хочу на Новий рік?
***
Дружина запитує:
— Ви з нашим котом в одному барі були?
Чоловік поперхнувся:
– А що?
– Є підозри, що він теж бухає. Вдома не ночував, прийшов уранці, накричав з порога, попив води і завалився спати…
***
Найбільш небезпечні психічні захворювання:
5. Психоз.
4. Невроз.
3. Шизофренія.
2. Психопатія.
1. Підбивати підсумки року в Інстаграмі.
***
Стрибати з парашутом зовсім не страшно. Відкриваєш двері літака, а там Google Maps. Ви ж не боїтеся Google Maps?
***
– Я вчора пішла зі своїм в гараж, щоб подивитися, що він там цілий день робить і піддатий приходить додому.
– Ну і як?
– Та ну його нафіг! Вся в мазуті, бензині, бруді… І за все це в кінці півсклянки якогось спирту!
***
Приватне оголошення: «Зніму квартиру на невизначений термін у суворих і пильних господарів. Я така сволота, що за мною око та око потрібне!»
Нагадаємо, Путін дико осоромився перед дітьми, такої ганьби не забути.
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