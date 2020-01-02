У продажу з'явилися сковорідки з електронним антипригарним покриттям: коли їжа починає пригорати, у вас автоматично відключається інтернет

***

– Алло!

– Не можу зараз розмовляти, я на морі.

– Ти ж сам мені подзвонив.

– Нічого не чути через моря. Все, пока.

***

– А ти правда домогосподарка?

– Так.

– Круто. Скажи що-небудь на домогосподарській.

– Закрий рота і жери, що дали…

***

– Мене в суботу інопланетяни викрали. Пам'ятаю тьмяне світло, кнопочки і почуття підйому вгору.

— Це ми тебе п'яного в ліфті на 10 поверх везли.

***

– Послала свого за картоплею, а його збила машина.

– Жах! І що ти тепер будеш робити?

– Не знаю. Рис, напевно.

***

Новорічна фраза для знайомства:

– Можна тебе сфоткати, щоб я міг показати Діду Морозу, чого я хочу на Новий рік?

***

Дружина запитує:

— Ви з нашим котом в одному барі були?

Чоловік поперхнувся:

– А що?

– Є підозри, що він теж бухає. Вдома не ночував, прийшов уранці, накричав з порога, попив води і завалився спати…

***

Найбільш небезпечні психічні захворювання:

5. Психоз.

4. Невроз.

3. Шизофренія.

2. Психопатія.

1. Підбивати підсумки року в Інстаграмі.

***

Стрибати з парашутом зовсім не страшно. Відкриваєш двері літака, а там Google Maps. Ви ж не боїтеся Google Maps?

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– Я вчора пішла зі своїм в гараж, щоб подивитися, що він там цілий день робить і піддатий приходить додому.

– Ну і як?

– Та ну його нафіг! Вся в мазуті, бензині, бруді… І за все це в кінці півсклянки якогось спирту!

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Приватне оголошення: «Зніму квартиру на невизначений термін у суворих і пильних господарів. Я така сволота, що за мною око та око потрібне!»

Нагадаємо, Путін дико осоромився перед дітьми, такої ганьби не забути.

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