Повісив навігатор в машину. З чоловічим голосом. Тепер дружині і тещі є з ким сперечатися
– Де ти пропадав три дні?
– Був на курсах "Життя без матюків".
– Ааа... і як?
– Роздратований. Ідіть геть…
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***
Приходить Дід Мороз до ЦВК:
– Доброго дня, зареєструйте мене, будь ласка, кандидатом у президенти.
Глава ЦВК:
– Та ви при своєму розумі! ? Ви ж живете в якомусь своєму світі і поняття не маєте, як живеться простому народу! Коли ви приїжджаєте, то скрізь чисто, повні столи їжі, всі ошатні, і ви думаєте, що всі завжди так і живуть! Коли ви робите подарунки людям, то робите це за їх же рахунок, а стільки пафосу, ніби це особисто від вас! На різні шоу вам ніяких народних грошей не шкода, готові все спустити! А пенсіонери...!? Таке враження, що для вас взагалі не існує! І взагалі, ніхто не бачив вашої програми кандидата у президенти... — несподівано замовкає, сумнішає. — Блін, все сходиться, доведеться реєструвати.
***
В церкві.
– Грішила, дочко моя?
– Ох, грішила, батюшко!
– Каєшся?
— Каюсь, батюшко!
– Ну, цілуй розп'яття... та без язика!
***
Включаєш канадське ТБ: головна країна у світі — Канада. Вмикаєш американське ТБ: головна країна у світі – США. Вмикаєш німецьке ТБ: головна країна у світі — Німеччина. Вмикаєш російське ТБ: головна країна у світі — Україна.
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– Кажуть, ти сказав про мене, що я муд@к... Це правда?!
– Звичайно, правда! Але я цього не казав...
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Патріотизм по-російськи — це весь рік таврувати США з екрану телевізора, а на канікули полетіти туди з сім'єю на відпочинок.
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– Жінко, я ввечері з друзями пивка вип'ю?
– Та йди пий, алкаш!
– Який алкаш, я раз у півроку з ними зустрічаюся?!
– Ледачий алкаш!
Нагадаємо, технологічний "тріумф" Путіна став посміховиськом на весь світ.
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