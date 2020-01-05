Повісив навігатор в машину. З чоловічим голосом. Тепер дружині і тещі є з ким сперечатися

– Де ти пропадав три дні?

– Був на курсах "Життя без матюків".

– Ааа... і як?

– Роздратований. Ідіть геть…

***

Приходить Дід Мороз до ЦВК:

– Доброго дня, зареєструйте мене, будь ласка, кандидатом у президенти.

Глава ЦВК:

– Та ви при своєму розумі! ? Ви ж живете в якомусь своєму світі і поняття не маєте, як живеться простому народу! Коли ви приїжджаєте, то скрізь чисто, повні столи їжі, всі ошатні, і ви думаєте, що всі завжди так і живуть! Коли ви робите подарунки людям, то робите це за їх же рахунок, а стільки пафосу, ніби це особисто від вас! На різні шоу вам ніяких народних грошей не шкода, готові все спустити! А пенсіонери...!? Таке враження, що для вас взагалі не існує! І взагалі, ніхто не бачив вашої програми кандидата у президенти... — несподівано замовкає, сумнішає. — Блін, все сходиться, доведеться реєструвати.

***

В церкві.

– Грішила, дочко моя?

– Ох, грішила, батюшко!

– Каєшся?

— Каюсь, батюшко!

– Ну, цілуй розп'яття... та без язика!

***

Включаєш канадське ТБ: головна країна у світі — Канада. Вмикаєш американське ТБ: головна країна у світі – США. Вмикаєш німецьке ТБ: головна країна у світі — Німеччина. Вмикаєш російське ТБ: головна країна у світі — Україна.

***

– Кажуть, ти сказав про мене, що я муд@к... Це правда?!

– Звичайно, правда! Але я цього не казав...

***

Патріотизм по-російськи — це весь рік таврувати США з екрану телевізора, а на канікули полетіти туди з сім'єю на відпочинок.

***

– Жінко, я ввечері з друзями пивка вип'ю?

– Та йди пий, алкаш!

– Який алкаш, я раз у півроку з ними зустрічаюся?!

– Ледачий алкаш!

Нагадаємо, технологічний "тріумф" Путіна став посміховиськом на весь світ.

Як повідомляла Politeka, майбутнє росіян при Путіні показали однієї їдкою картинкою.

Також Politeka писала, що у РФ заборонили популярне слово і це не мат.