Повісив навігатор в машину. З чоловічим голосом. Тепер дружині і тещі є з ким сперечатися

–  Де ти пропадав три дні?

–  Був на курсах "Життя без матюків".

 –  Ааа... і як?

–  Роздратований. Ідіть геть…

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Приходить Дід Мороз до ЦВК:

– Доброго дня, зареєструйте мене, будь ласка, кандидатом у президенти.

Глава ЦВК:

 –  Та ви при своєму розумі! ? Ви ж живете в якомусь своєму світі і поняття не маєте, як живеться простому народу! Коли ви приїжджаєте, то скрізь чисто, повні столи їжі, всі ошатні, і ви думаєте, що всі завжди так і живуть! Коли ви робите подарунки людям, то робите це за їх же рахунок, а стільки пафосу, ніби це особисто від вас! На різні шоу вам ніяких народних грошей не шкода, готові все спустити! А пенсіонери...!? Таке враження, що для вас взагалі не існує! І взагалі, ніхто не бачив вашої програми кандидата у президенти... — несподівано замовкає, сумнішає. — Блін, все сходиться, доведеться реєструвати.

***

В церкві.

–  Грішила, дочко моя?

–  Ох, грішила, батюшко!

–  Каєшся?

— Каюсь, батюшко!

 –  Ну, цілуй розп'яття... та без язика!

***

Включаєш канадське ТБ: головна країна у світі — Канада. Вмикаєш американське ТБ: головна країна у світі – США. Вмикаєш німецьке ТБ: головна країна у світі — Німеччина. Вмикаєш російське ТБ: головна країна у світі — Україна.

***

–  Кажуть, ти сказав про мене, що я муд@к... Це правда?!  

– Звичайно, правда! Але я цього не казав...

***

Патріотизм по-російськи — це весь рік таврувати США з екрану телевізора, а на канікули полетіти туди з сім'єю на відпочинок.

***

  – Жінко, я ввечері з друзями пивка вип'ю?

  – Та йди пий, алкаш!

 –  Який алкаш, я раз у півроку з ними зустрічаюся?!

 –  Ледачий алкаш!

Нагадаємо, технологічний "тріумф" Путіна став посміховиськом на весь світ.

Як повідомляла Politeka, майбутнє росіян при Путіні показали однієї їдкою картинкою.

Також Politeka писала, що у РФ заборонили популярне слово і це не мат.