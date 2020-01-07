От кажуть, те, що ти шукаєш, теж шукає тебе. Чесно кажучи, мене лякає думка, що десь по вулиці ходить валіза, набита грошима

– Мама міа, італійсько писсуаро! - закричав кіт, побачивши в передпокої нові італійські туфлі.

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- Ну що допомогли вашому чоловікові таблетки від манії переслідування?

- Ні, докторе. Його вчора в під'їзді застрелили.

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Чоловік, який визнає свої помилки, коли він помиляється, - мудрець.

Чоловік, який визнає свої помилки, коли він має рацію, - одружений.

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Донбас перетворився в маленьку Москву: кадирівці і буряти, скажені ціни, всі один одного ненавидять і Путін їх президент.

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- Давай як психолог - психологу, порадь, що мені робити: чоловік не любить мою собаку!

- У тебе є вихід - отруїти.

- Кого?

- Ну, у тебе є вибір...

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Суд вивчив всі речові докази і перейшов до вивчення матеріальних пропозицій.

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Тамада Сидорчук переглянув усі частини "Пили" і почерпнув звідти кілька нових конкурсів для весіль.

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- Скільки вам років?

- А скільки дасте мені?

- Не забувайте, де ви знаходитесь, підсудна Іванова!

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Зачитався вчора на ніч словником синонімів. Як же образливо, гірко, безглуздо і прикро було сьогодні проспати.

Нагадаємо, у Путіна зганьбилися на весь світ новим "досягненням"

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