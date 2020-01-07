От кажуть, те, що ти шукаєш, теж шукає тебе. Чесно кажучи, мене лякає думка, що десь по вулиці ходить валіза, набита грошима
– Мама міа, італійсько писсуаро! - закричав кіт, побачивши в передпокої нові італійські туфлі.
***
- Ну що допомогли вашому чоловікові таблетки від манії переслідування?
- Ні, докторе. Його вчора в під'їзді застрелили.
Брежнєва зважилася на пластику через молоду "коханку" Меладзе: "Віра, навіщо?"
Хвору на рак Заворотнюк спіткала нова біда: "лікарі роблять усе можливе..."
Нова ганьба "Укрзаліниці" поставила на вуха українців: "І це Інтерсіті?"
Галкін вразив витівкою в ліжку, «у всіх на виду»: кадри облетіли мережу
***
Чоловік, який визнає свої помилки, коли він помиляється, - мудрець.
Чоловік, який визнає свої помилки, коли він має рацію, - одружений.
***
Донбас перетворився в маленьку Москву: кадирівці і буряти, скажені ціни, всі один одного ненавидять і Путін їх президент.
***
- Давай як психолог - психологу, порадь, що мені робити: чоловік не любить мою собаку!
- У тебе є вихід - отруїти.
- Кого?
- Ну, у тебе є вибір...
***
Суд вивчив всі речові докази і перейшов до вивчення матеріальних пропозицій.
***
Тамада Сидорчук переглянув усі частини "Пили" і почерпнув звідти кілька нових конкурсів для весіль.
***
- Скільки вам років?
- А скільки дасте мені?
- Не забувайте, де ви знаходитесь, підсудна Іванова!
***
Зачитався вчора на ніч словником синонімів. Як же образливо, гірко, безглуздо і прикро було сьогодні проспати.
Нагадаємо, у Путіна зганьбилися на весь світ новим "досягненням"
Як повідомляла Politeka, майбутнє росіян при Путіні показали однією їдкою картинкою.
Також Politeka писала, що в РФ заборонили популярне слово і це не мат.