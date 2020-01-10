Фігово в суботу виявити, що сьогодні вівторок...

Учитель історії у сільській школі, якому учні щороку копали картоплю, вирвав з усіх підручників параграф про скасування кріпосного права.

***

Він і вона в ліжку після близькості. Вона:

- Дорогий, ось я думаю, що нам тепер треба якось скріпити наші відносини...

- Згоден, дай п'ять!

***

- Дорогий, а де мій велотренажер?

- Викинув його, замучила ця тупа ілюзія того, що ти їдеш і ніяк не поїдеш...

***

- Ти знаєш, я жодного разу не зрадила своєму чоловікові.

- Ти зараз хвалишся чи скаржишся?

***

На нудистському пляжі:

- Дівчино, ви мені подобаєтесь!

- Я бачу...!

***

- Яку суперспроможність ти б хотіла?

- Платоспроможність.

***

- Добрий день!

- Здравія бажаю!

- А ви точно священик?

- Так точно!

***

- Тату, коли ти викинеш з лоджії ці старезні санчата?

- Це легендарні санчата, дочко! Вранці я тебе на них в садочок возив, а ввечері мене мамка з гаража забирала.

***

- У тебе організм нормально реагує на укус ос?

- Ні, він починає лаятися матом!

***

В партері:

- Послухайте, ви ж тільки що кидали у співака тухлими яйцями, а тепер аплодуєте йому!

- Я хочу, щоб він вийшов на біс - у мене залишилося ще кілька штук...

***

- Ти коли-небудь боявся мене втратити?

- Звичайно! Коли я був бідним студентом, ми добре посиділи в ресторані, гроші були в тебе, а ти пішла попудрити носик і пропала на дві години.

***

- А куди поділася ваша Снігуронька?

- Так їй наговорили стільки компліментів, що вона розтанула.

***

- Все золото шаолінських монахів меркне перед твоєю красою.

- Але у них не було золота.

- Так, не було.

Нагадаємо, Путіна висміяли за «феню» на офіційній зустрічі: «в Бутирку на курси його».

Раніше Politeka повідомляла, український карикатурист вміло висміяв Путіна.

Також Politeka писала, що Дмитра Медведєва підняли на сміх в Європі.