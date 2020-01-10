Фігово в суботу виявити, що сьогодні вівторок...
Учитель історії у сільській школі, якому учні щороку копали картоплю, вирвав з усіх підручників параграф про скасування кріпосного права.
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Він і вона в ліжку після близькості. Вона:
- Дорогий, ось я думаю, що нам тепер треба якось скріпити наші відносини...
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- Згоден, дай п'ять!
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- Дорогий, а де мій велотренажер?
- Викинув його, замучила ця тупа ілюзія того, що ти їдеш і ніяк не поїдеш...
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- Ти знаєш, я жодного разу не зрадила своєму чоловікові.
- Ти зараз хвалишся чи скаржишся?
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На нудистському пляжі:
- Дівчино, ви мені подобаєтесь!
- Я бачу...!
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- Яку суперспроможність ти б хотіла?
- Платоспроможність.
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- Добрий день!
- Здравія бажаю!
- А ви точно священик?
- Так точно!
***
- Тату, коли ти викинеш з лоджії ці старезні санчата?
- Це легендарні санчата, дочко! Вранці я тебе на них в садочок возив, а ввечері мене мамка з гаража забирала.
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- У тебе організм нормально реагує на укус ос?
- Ні, він починає лаятися матом!
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В партері:
- Послухайте, ви ж тільки що кидали у співака тухлими яйцями, а тепер аплодуєте йому!
- Я хочу, щоб він вийшов на біс - у мене залишилося ще кілька штук...
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- Ти коли-небудь боявся мене втратити?
- Звичайно! Коли я був бідним студентом, ми добре посиділи в ресторані, гроші були в тебе, а ти пішла попудрити носик і пропала на дві години.
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- А куди поділася ваша Снігуронька?
- Так їй наговорили стільки компліментів, що вона розтанула.
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- Все золото шаолінських монахів меркне перед твоєю красою.
- Але у них не було золота.
- Так, не було.
Нагадаємо, Путіна висміяли за «феню» на офіційній зустрічі: «в Бутирку на курси його».
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