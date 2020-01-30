Анастасія Волочкова додала 1700 фотографій в альбом «Якщо чесно, не дуже люблю фоткатись»
Пішов у магазин. Черга до каси величезна. Голосно чхнув і вимовив: "Довбаний Ухань, навіщо я тільки жер цих щурів? ""Ставай у чергу", відповіли з черги, — "Ми всі з Уханя".
***
Людям, які живуть мрією про зустріч з іншою, більш розвиненою цивілізацією, напевно, варто згадати про долю американських індіанців!
***
Керівник "Квартал 95" видав всю правду про сварки і скандали із Зеленським: "Ми з Вовкою..."
«Зухвалий грабіж!»: українці повстали через нові ціни на газ, Зеленському висунули жорстку вимогу
Страшна трагедія трапилася із зіркою КВК на відпочинку: "схопився за голову, почав кричати і..."
Чоловік Заворотнюк раптово змінив імідж, вразивши росіян новою зовнішністю: фото облетіло мережу
Він:
— Швидше викликай швидку, у мене, здається, серцевий напад!
Вона (бере його телефон):
— Який у тебе пароль?
— Все, не треба, начебто відпустило...
***
Думка китайського філософа Чанг Інг Ю: Той, хто впродовж дня активний. як бджола, сильний. як бик, працює. як кінь і приходить увечері додому втомлений. як собака, повинен проконсультуватися з ветеринаром, є велика ймовірність, що він віслюк.
***
— Леоніде, а що ви робили з трьома асистентками в лаборантської?
— Нічого...
— А чому тоді на вас кролик дивиться з такою повагою?!
***
Ти розумний, молодий, креативний, талановитий? Амбіційний, впевнений в собі, повний свіжих ідей? А робити хоч щось умієш?!
***
Йшов повз майданчики, там багато дітей було. Але найбільше запам'яталася одна дівчинка. Вона закричала, та так, що весь двір чув: "Тату, або ти швидко підійдеш до мене, або я попрошу бабусю знову приїхати до нас на тиждень". І тато побіг.
***
Титул "відомий блогер" — це приблизно як "відомий ховрах". Відомий він то відомий, але в основному тільки іншим ховрахам.
***
Пам'ятаю, як шкільний трудовик сказав нам: "Життя — це вам... не це". І знаєте, відтоді жодна філософська система не змогла спростувати цю гармонійну концепцію.
***
Чоловік у віці приходить у відділ кадрів фірми. Кадровик:
— На жаль, ви нам не підходите. Нам потрібні люди молоді, амбітні, здатні творчо рости!
Чоловік:
— І все ж запишіть мій телефон. Коли з'ясується, що у вас все творчо зростають, а працювати нікому — зателефонуйте.
Нагадаємо, Путіна висміяли за «феню» на офіційній зустрічі: «в Бутирку на курси його».
Раніше Politeka повідомляла, український карикатурист вміло висміяв Путіна.
Також Politeka писала, що Дмитра Медведєва підняли на сміх у Європі.