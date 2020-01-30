Анастасія Волочкова додала 1700 фотографій в альбом «Якщо чесно, не дуже люблю фоткатись»

Пішов у магазин. Черга до каси величезна. Голосно чхнув і вимовив: "Довбаний Ухань, навіщо я тільки жер цих щурів? ""Ставай у чергу", відповіли з черги, — "Ми всі з Уханя".

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Людям, які живуть мрією про зустріч з іншою, більш розвиненою цивілізацією, напевно, варто згадати про долю американських індіанців!

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Він:

— Швидше викликай швидку, у мене, здається, серцевий напад!

Вона (бере його телефон):

— Який у тебе пароль?

— Все, не треба, начебто відпустило...

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Думка китайського філософа Чанг Інг Ю: Той, хто впродовж дня активний. як бджола, сильний. як бик, працює. як кінь і приходить увечері додому втомлений. як собака, повинен проконсультуватися з ветеринаром, є велика ймовірність, що він віслюк.

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— Леоніде, а що ви робили з трьома асистентками в лаборантської?

— Нічого...

— А чому тоді на вас кролик дивиться з такою повагою?!

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Ти розумний, молодий, креативний, талановитий? Амбіційний, впевнений в собі, повний свіжих ідей? А робити хоч щось умієш?!

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Йшов повз майданчики, там багато дітей було. Але найбільше запам'яталася одна дівчинка. Вона закричала, та так, що весь двір чув: "Тату, або ти швидко підійдеш до мене, або я попрошу бабусю знову приїхати до нас на тиждень". І тато побіг.

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Титул "відомий блогер" — це приблизно як "відомий ховрах". Відомий він то відомий, але в основному тільки іншим ховрахам.

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Пам'ятаю, як шкільний трудовик сказав нам: "Життя — це вам... не це". І знаєте, відтоді жодна філософська система не змогла спростувати цю гармонійну концепцію.

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Чоловік у віці приходить у відділ кадрів фірми. Кадровик:

— На жаль, ви нам не підходите. Нам потрібні люди молоді, амбітні, здатні творчо рости!

Чоловік:

— І все ж запишіть мій телефон. Коли з'ясується, що у вас все творчо зростають, а працювати нікому — зателефонуйте.

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