Російський президент Володимир Путін продовжує обговорювати поправки в Конституцію

Так, 13 лютого на зустрічі з членами робочої групи з підготовки поправок в Конституцію гарант РФ підняв тему одностатевих шлюбів, пише Politeka.net. Російський президент підтримав визначення шлюбу, як союзу чоловіка і жінки.

"Треба уточнити деякі речі: шлюб - це союз чоловіка і жінки, з родиною трошки по-іншому", - повідомив Путін, додаючи, що неповні сім'ї все одно є такими.

Також глава держави висловився проти виховання дітей в одностатевих союзах.

"Що стосується "батька номер 1 та батькіа номер 2", я вже якось публічно говорив і повторю ще раз: поки я президент, у нас не буде. Буде "тато" і "мама", - зазначив він.

Дану тему підхопив карикатурист Сергій Йолкін, який зобразив Путіна біля стіни. Глава Росії злякано дивиться вдалину, а поруч з ним зображені дві тіні з написами: "Батько 1" і "Батько 2".

"Карикатурист Sergey Elkin - про фобії російського президента", - підписана карикатура.

За годину картинка зібрала понад 200 лайків та багато коментарів.

"Обговорюють повну нісенітницю нікому не потрібну", "У Йолкіна, судячи з усього, і були батьки №1 і №2", "Він один раз за час свого президентства теж щось обіцяв, що не допустить. Однак, він господар свого слова - спочатку дав слово а потім його ж і забрав 🤪", "про пенсійний вік, про зміни до конституції він теж саме говорив, будуть у нас пронумеровані батьки, вірна прикмета", "Він сам-то «тато» чи «мама»?! Все з Кужугетовичем на пару лазить по горах...", "Яка глибока думка......так і треба записати в конституцію : баба знизу - мужик зверху і ніяк інакше ! !", "Ну, хоч з цим питанням порядок...", "Коли коту нема чого робити, він лиже свої яйця. Так і тут. Це питання навіть і не стоїть в суспільстві що б його обговорювати. Звичайне замилювання 👀, а народ ведеться", "Та він якийсь стурбований цією проблемою!", "Вова боїться конкуренції?", "Це саме питання конституції, як і індексація .. та гарячі сніданки для дітей туди ж...", - написали користувачі мережі.

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