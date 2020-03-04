Найнадійніший будильник - це дзвінок з роботи зі словами: "Ти де?!"

Оголошення: "Ворожка приймає тільки за попереднім записом. Прийдеш нежданим - підеш негаданим"

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Батько миє посуд, маленький син запитує:

- Татку, а скільки років ти вже працюєш у мами?

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- Продам бахіли за півціни, одягала один раз. Треба терміново продати, дуже потрібні гроші!

- А розмір який?

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Сторож, у якого на роботі безлімітний тариф на службовому телефоні, дістає розмовами своїх родичів і друзів добу через три.

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Карл у Клари вкрав MacLaren, Клара у Карла вкрала Corvet.

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- Петю, куди поділася пляшка горілки?

- Я обробляв рану!

- Яку ще рану?

- Душевну рану!

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- У мені помирає геній!

- Чому ти так вирішив?

- По запаху...

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Треба щось змінювати у своєму житті. Тільки що мене вкусив комар і його тут же вирвало...

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Якщо вам за вечерею раптом стало нудно, просто посеред розмови на абстрактні теми, подивіться дружині прямо в очі і запитайте: «А хто такий Діма?».

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– Маш, ну як, ходила до лікаря?

— Так, сказав, патологій немає. Просто весела дура.

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У сім'ях бюджетників плач батьків будить ночами дитину, а не навпаки.

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– Яка мила дівчинка! Скільки тобі?

– Сто грамів, будь ласка.

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Згадавши фразу «Сміх продовжує життя», хлопчик півгодини сміявся над тілом хом'ячка, але так і не зміг його врятувати.

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Стоматолог каже пацієнтові:

– Зуб я вам вилікував, дві години не їжте.

— Так я після ваших цін півроку голодуватиму!

Нагадаємо, Путін заговорив тюремними фразами і налякав росіян, скандальне відео.

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