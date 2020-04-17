На онлайн-уроці хімії Вовочка примудрився підірвати онлайн-школу

Він приймав її такою, яка вона є.

І заспокійливе.

***

Напис на холодильнику:

«Сир несвіжий, коту не давай. Прийду з роботи, сирники тобі зроблю».

***

У підпільному нічному клубі відкрили підпільний дитячий садок. Виручка зросла втричі.

***

За кожною розсердженою жінкою стоїть чоловік, який абсолютно не в курсі, що він зробив не так.

***

– Так, пиши: причина смерті – коронавірус.

– Доктор, так тут же вогнепал…

– Так, це супутнє захворювання.

***

Діагноз: «Витратив кращі роки життя, намагаючись завоювати повагу своєї кішки».

***

Висунуті назовні ремені безпеки перетворюють Матіз на рюкзак.

***

В інших країнах маску одягають з думкою «щоб не захворіти», тільки в Україні з думкою «а раптом менти».

***

В останній день карантину потрібно обов'язково влаштувати випускний, на який усі ми виповземо зі своїх нір вночі і будемо обніматися, пити вино і танцювати під яскравим липневим місяцем 2025 року.

***

Відгадайте карантинну загадку: мене легко відростити, важко прибрати і неможливо втягнути.

***

У розпал сімейної баталії дружина кричить чоловікові:

– Вже краще б я вийшла заміж за самого диявола!

– Це неможливо: шлюби між близькими родичами заборонені.

***

Мій робот-пилосос тільки що випередив мене і зжер ту попкорнину яку я хотів підняти. Війна людей і машин вже почалася.

***

Мій дід завжди казав: «Якщо одні двері зачинилися, то інші обов'язково відкриються». Він завжди мудро говорив, але завжди робив хрінові шафи…

Нагадаємо, Путіна висміяли за «рожеві мрії» по Україні: «Кінь у кашкеті».

Раніше Politeka повідомляла, українці висміяли незграбні потуги Яценюка в спортзалі: «Глиста в корсеті».

Також Politeka писала, що українці висміяли меморіальну дошку ватажка бойовиків: «Це ж з фільму жахів».