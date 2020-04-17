На онлайн-уроці хімії Вовочка примудрився підірвати онлайн-школу
Він приймав її такою, яка вона є.
І заспокійливе.
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Напис на холодильнику:
«Сир несвіжий, коту не давай. Прийду з роботи, сирники тобі зроблю».
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У підпільному нічному клубі відкрили підпільний дитячий садок. Виручка зросла втричі.
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За кожною розсердженою жінкою стоїть чоловік, який абсолютно не в курсі, що він зробив не так.
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– Так, пиши: причина смерті – коронавірус.
– Доктор, так тут же вогнепал…
– Так, це супутнє захворювання.
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Діагноз: «Витратив кращі роки життя, намагаючись завоювати повагу своєї кішки».
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Висунуті назовні ремені безпеки перетворюють Матіз на рюкзак.
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В інших країнах маску одягають з думкою «щоб не захворіти», тільки в Україні з думкою «а раптом менти».
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В останній день карантину потрібно обов'язково влаштувати випускний, на який усі ми виповземо зі своїх нір вночі і будемо обніматися, пити вино і танцювати під яскравим липневим місяцем 2025 року.
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Відгадайте карантинну загадку: мене легко відростити, важко прибрати і неможливо втягнути.
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У розпал сімейної баталії дружина кричить чоловікові:
– Вже краще б я вийшла заміж за самого диявола!
– Це неможливо: шлюби між близькими родичами заборонені.
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Мій робот-пилосос тільки що випередив мене і зжер ту попкорнину яку я хотів підняти. Війна людей і машин вже почалася.
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Мій дід завжди казав: «Якщо одні двері зачинилися, то інші обов'язково відкриються». Він завжди мудро говорив, але завжди робив хрінові шафи…
Нагадаємо, Путіна висміяли за «рожеві мрії» по Україні: «Кінь у кашкеті».
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