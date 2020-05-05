Окупанти пішли на провокацію під носом у України

Найманці Росії, 4 травня, запустили по житлових кварталах на Донбасі некеровану авіаційну ракету

Як повідомляє Politeka.net, атаку підтвердив 5 травня прес-центр Об'єднаних сил на сторінці Facebook, крім того, вони опублікували кілька знімком з доказами.

"Вчора в околицях Павлополя, в декількох десятках метрів від житлових будинків українськими військовослужбовцями була виявлена некерована авіаційна ракета С-8. За попередньою інформацією, ракета була випущена напередодні російсько-окупаційними військами за напрямом населеного пункту Верхньошироковское. На щастя, вона не розірвалася. Ніхто з місцевих жителів не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Даний випадок був задокументований відповідними слідчими органами, після чого інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили ракету на місці шляхом підриву.

У штабі ООС припустили, що запуск З-8 був здійснений з саморобної наземної пускової установки.