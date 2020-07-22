Він планував поїздку з Києва у Дніпро

Керівник "Будинку милосердя" Олексій Кучапін останнім часом займався резонансними справами

Про це пише ТСН.

Як відомо, волонтер Олексій Кучапін безслідно зник ще 16 липня. Він планував через сервіс BlaBlaCar доїхати з Києва у Дніпро.

Представники Деснянського управління поліції підтвердили журналістам, що тіло Олексія Кучапіна було виявлено в квартирі в Дніпровському районі столиці.

"Так, це він - Олексій Кучапін. Його тіло знайдено в орендованій квартирі в Києві. При ньому були документи. 90% - це природна смерть, але ще сьогодні буде розтин тіла, тоді ми вже зможемо офіційно назвати причину смерті. Зараз чекаємо родичів і близьких для впізнання тіла", - заявила прес-офіцер управління Наталія Федоровська.

Під час попереднього огляду тіла криміналісти не знайшли зовнішніх ознак насильницької смерті. Але остаточну причину смерті можна буде встановити лише після проведення судово-медичної експертизи.

Враховуючи нові обставини в справі, силовики перекваліфікували кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – природна смерть.

Варто відзначити, що 9 серпня загиблому Олексію Кучапину повинно було виповнитися 40 років.

Раніше ми розповідали, що Україна попрощалася з підло розстріляним медиком ЗСУ Миколою Ільїним.

Церемонія прощання з громадянином Естонії Миколою Ільїним, який воював на боці сил ООС, проходила у київському соборі святого Олександра на вулиці Костьольній, 17.

Микола Ільїн у складі евакуаційної бригади ЗСУ потрапив у засідку, яку на лінії фронту влаштували російські терористи.

Підконтрольні Кремлю бойовики спочатку не віддавали тіло загиблого медика ЗСУ. Після передачі з'ясувалося, що терористи витонченими методами знущалися над тілом Миколи Ільїна.

Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі

Як повідомляла Politeka, "Знайдено тіло "Естонця": в ООС повідомили про початок спецоперації, на кону життя бійця

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