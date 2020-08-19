Всього за 30 кілометрів від України приземлилися російські військові літаки і вертольоти

Десять вертольотів Мі-26, Мі-35М і Мі-8АМТШ, а також чотири штурмовики Су-25см3 і літаки транспортної авіації Ан-26 і Іл-76МД сідали на недіючому аеродромі Погорілово в Ростовській області, а відео маневрів вже незабаром з'явилося в мережі, передає Politeka.net.

За інформацією з відкритих джерел, аеродром розташований біля мікрорайону Заводський міста Каменськ-Шахтинська. Авіація задіяна в рамках навчань, яке проводить МО РФ.

Як повідомляється в прес-релізі оборонного відомства РФ, перед початком випробувань військовослужбовці окремого інженерно-аеродромного державного льотно-випробувального центру МО провели оздоблювальні роботи, щоб авіація могла приземлятися на смугу без проблем.

У свою чергу блогер під ніком Серж Сергєв вказав на небезпеку таких маневрів поблизу українського кордону.

"Путєн вирішив знову брязкати зброєю. Висаджує авіацію в поля, щоб швидше доставляти їхтамнетів і зброю. ЗРК 300 надувний))», – написав він під відео, поцікавившись, чи в курсі президент України про подібні маневри.

Раніше ми розповідали про те , що в Сирії, куди Росія відправила своїх військових, загинув генерал-майора В'ячеслав Гладких. За попередніми даними, він підірвався на міні біля нафтового поля Ат-Тайм, що під Дейр-Ез-Зором. Вибух стався на шляху проходження колони військ РФ.

Повідомляється, що разом з ним загинули командувач Національної оборони міста ль-Меядін Мухаммад Тайсар Аз-Захір і ще 4 військових.

Вибух стався на узбіччі під час повернення автоколони після проведення «гуманітарної акції».

Нагадавши, під Донецьком ліквідували подільника Мотороли.

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