Йому був всього 21 рік

На Донбасі загинув молодий боєць ЗСУ, який захищав Україну від російських окупантів

Так, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади солдат Іван Горошко. Пізніше стало відомо, що захисник був убитий п'яним товаришем по службі в Станиці Луганській.

Про смерть солдата повідомили в прес-службі бригади у Facebook.

"16 листопада 2020 року під час несення служби з охорони базового табору загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження", - йдеться в заяві.

Цього року хлопець одружився. Вдома у нього залишилася вагітна дружина.

"Командування і особовий склад 80 окремої десантно-штурмової бригади висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що в районі населеного пункту Станиця Луганська правоохоронці по гарячих слідах розкрили вбивство військовослужбовця в одній з військових частин.

Правоохоронці вважають, що смертельне поранення в область потилиці потерпілому завдав зі стрілецької автоматичної зброї його товариш по службі, без краплини жалості. Він зізнався у вбивстві і повідомив, що скоїв злочин у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомив в Facebook Сергій Сердюк.

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