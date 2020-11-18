В одному з барів в окупованому Донецьку хотіли влаштувати вечір української музики, однак окупанти заборонили його

Як передає Politeka, про це розповів блогер і журналіст Денис Казанський.

Так, Казанський повідомив, що в окупованому Донецьку є бар Gung'Ю'бazz, який продовжує працювати і після окупації міста в 2014 році. Днями у закладі хотіли провести вечір української рок-музики та запросили місцеві групи, які мали виконувати кавери на українські рок-хіти. Про цей захід бар повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

Казанський наголосив, що в афіші не було жодної проукраїнської агітації, однак донецькі "антифашисти" все-таки побачили в цьому привід для "боротьби".

"Брати-слов'яни почали репостити цей допис з погрозою передавити всіх, хто прийде на концерт, посадити на підвал власників бару і спалити клуб разом зі всіма відвідувачами", - розповів Казанський.

В коментарях під анонсом відписався навіть лідер так званої громадської палати "ДНР" Олександр Кофман, який "натякнув" бару, що Донецьк без нього проживе, а заклад без Донецька - ні. При цьому запланований вечір українського року він назвав "провокацією".

За підсумком бару довелося вибачитися перед відвідувачами і в цілях безпеки скасувати захід.

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