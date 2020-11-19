У ніч на 16 листопада солдат 80 ОДШБр Іван Горошко загинув від вогнепального поранення в голову на Луганщині

Пізніше виявилося, що його застрелили під час несення служби з охорони базового табору. Зокрема, йому в голову вистрілив нетверезий товариш по службі.

В останні миті 21-річний боєць ЗСУ розмовляв по телефону зі своєю дружиною Оленою, яка була "при надії", пише Обозреватель.

Трагедія сталася близько 1:30 ночі. Дівчина згадує, що розмова з чоловіком обірвалася, коли вона почула звук пострілу. Злякавшись вона відразу ж подзвонила товаришу по службі Івана, який повідомив про смерть її коханого чоловіка.

Івану Горошко вистрілили в потилицю без будь-якої причини, після цього вбивця вклав в його руку автомат, намагаючись видати подію за самогубство.

Правоохоронці вважають, що смертельне поранення в область потилиці потерпілому завдав зі стрілецької автоматичної зброї його товариш по службі. Він зізнався у вбивстві і повідомив, що скоїв злочин у стані алкогольного сп'яніння.

Після пережитого вагітну дружину Івана поклали в лікарню. Дівчина наполягла, щоб її коханого поховали у Львові.

"Моя рідна і найкраща людина в світі, ти назавжди залишишся в моєму серці, я буду розповідати нашому малюкові, нашому маленькому Горошку, що наш тато – герой. Смерть забрала тебе у мене. Я обіцяю: зроблю все, як ти хотів і мріяв. Знай, що ти найдорожча, найрідніша і найулюбленіша людина в нашому житті. Назавжди залишишся в наших серцях. Вічна пам'ять, рідний", – написала на своїй сторінці дружина вбитого воїна Олена.

Іван Горошко народився 7 липня 1999 року в селі Калмазово в Кіровоградській області. Він рано втратив матір, і пізніше його батько одружився на жінці, у якої були свої діти. Тому в родині, крім самого Вані, виховувалися ще його сестра і двоє братів.

Сім'я жила бідно, і через брак грошей Івана перевели в Знам'янський інтернат. Його вихователька згадує про хлопця тільки хороше, і каже, що він був чуйним хлопчиком.

У серпні 2019 року, Іван підписав контракт і разом з другом потрапив на службу в 80 окрему десантно-штурмову бригаду, яка дислокується у Львові. Іван служив розвідником-навідником.

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