У новорічну ніч в місті Седельце перехожі знайшли тіло 47-річного чоловіка, який виявився громадянином України; наразі місцева поліція з'ясовує деталі трагедії.

Про смерть 47-річного громадянина України , якого виявили неподалік винайманого помешкання у місті Седельце, що в Польщі, повідомило видання Gazeta Wyborcza. За даними, тіло жертви знайшли перехожі, які поверталися з новорічної вечірки, на тротуарі та повідомили в поліцію.

Як пізніше з'ясувалося, тіло українця знайшли неподалік орендованого ним помешкання із численними пораненнями голови. Про це розповіла виданню речниця районної прокуратури міста Седльце Кристина Голобек.

Вона зауважила, що наразі затримано 12 іноземців, які орендували помешкання у тому ж будинку, що й загиблий. Напередодні Нового року в будівлі була вечірка. Ймовірно, саме тут і сталося вбивство.

За словами Кристини Голобек, слідство триває, а усі затримані будуть допитані. Попередні допити були неможливі через сильне алкогольне сп'яніння деяких затриманих.

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