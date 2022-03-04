Окупанти звозять туди людей автобусами з Криму, щоб влаштувати імітацію проросійського мітингу і транслюють російські канали.

Військові РФ захопили контроль на телевізійній вежею Мелітополя і встановили своє обладнання. Окупанти почали трансляцію пропагандистських російських каналів, щоб промити мізки місцевим жителям.

Про це повідомила Запорізька військова адміністрація, посилаючись на джерела в СБУ.

У той же час, за даними Telegram-каналу Ateo Breaking, окупанти вже везуть в Мелітополь масовку для створення пропагандистської картинки допомоги "голодуючим" жителям міста.

Не вірте жодному слову, ні єдиній рекламі і новинам, які там транслюють! Вимкніть телевізор!

Нагадаємо, Маріуполь продовжує триматися, на Слобожанщині окупанти несуть великі втрати.

Як повідомляла Politeka, окупанти розставляють пастки, українців попередили про небезпеку.

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