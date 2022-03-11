Окупанти "обклали" Маріуполь, але сил увійти в місто у нього немає - будуть повалені

Про це, як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Facebook заявив радник голови офісу Президента Олексій Арестович.

За його словами, у противника практично без просувань, проте ситуація в Маріуполі залишається важкою.

«У противника-практично без просувань, якщо не брати до уваги просування в загробний світ окремих військовослужбовців і цілих підрозділів.

Проблема в тому, що іронію тепер підточує доля Маріуполя. Без гумору не можна, особливо, на війні, але розбомблений пологовий будинок тепер завжди поруч. Маріуполь обклали. Сил увійти в нього у противника Немає, він там весь поляже.

Місто рівняють артилерією і авіацією, як колись Сирійський Аллепо з двома (тими ж) цілями:

- змусити мирних жителів приповзти до Росії на колінах,

- отримати приклад, посилаючись на який можна лякати інші міста: "ви що-хочете, як в Маріуполі?!"

Але потрібно дуже чітко зрозуміти - незважаючи на всю тяжкість становища, здатися - це приректи себе на приниження, фільтрацію, тортури, участь в дешевому Кремлівському пропагандистському спектаклі.

Триматись. Потрібно триматися, розтягуючи час і створюючи тим самим нові шанси на деблокаду.

Все військово-політичне керівництво України вирішує зараз проблему Маріуполя, як проблему номер один.

За ці дві доби з інших частково блокованих або блокованих міст, вдалося евакуювати більше сорока тисяч осіб. Кожен день стійкості Маріуполя, Харкова, Охтирки, Сум, Сєвєродонецька, Волновахи, Чернігова наближає час перемоги. Маріку зараз гірше всіх. Ми з Маріуполем. У мене там зараз, в якості бійця ЗСУ воює хрещеник-19 років», - написав Арестович