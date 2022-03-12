Як пише Politeka.net, під Одесою 600 російських морпіхів відмовилися воювати проти України. СБУ оприлюднило відео з допитом чергового бранця.
Він зізнається-окупанти все частіше шкодують, що у них не вистачило духу вчинити, як російські морські піхотинці: "...під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, тому що зрозуміли, що відбувається".
Також, за словами бранця, в ході просування вглиб України окупанти усвідомлюють, що вони сюди прийшли далеко не з миротворчою місією. Але їм дають зрозуміти, що назад вони не повернуться, бо, мовляв, їдуть ешелони, що вбивають дезертирів. Таким чином, в черговий раз підтверджується той факт, що армія ворогів деморалізована і пригнічена.
"Перемога України - не за горами!",- йдеться в повідомленні СБУ.
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