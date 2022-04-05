Відповідне відео з'явилося в мережі, пише Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Збройних сил України.

"Колона окупанта на Донеччині не доїхала", - йдеться в коментарі до відео, на якому військові машини ворога одна за одною буквально перетворюються на смолоскипи.

Тим часом стало відомо, що українські воїни вперше застосували ворожу потужну зброю – ТОС-1А «Сонцепьок» проти нього самого.

Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також уточнив, що боєкомплект і заряджаюча машина є.

Важка вогнеметна система ТОС-1А "Сонцепьок" була розроблена в РФ в 2001 році. Основним завданням системи є підтримка піхоти і бронетанкових з'єднань.

Додамо, раніше стало відомо, що штурм росіян на Луганщині зазнав краху і ворог повернувся на раніше зайняті позиції.

Також повідомлялося, що російські окупанти - мародери вже торгують награбованим в Україні на сайтах.

Тим часом стало відомо, що россійські військові, які творили звірства в Бучі, знову будуть відправлені на територію України.

У свою чергу ті, що вижили розповідають все нові і нові факти про те, що творили рашисти в Київській області.

Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter: «Європі, яка все ще боїться залишитися без газу/нафти, настав час зрозуміти: Буча – лише початок правди про сучасну РФ. Далі будуть сотні інших українських міст, де побував людожерський «російський світ». Не хочете страждати від «бучанського синдрому» завтра – дайте тяжку зброю сьогодні».