Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України, росіяни також забороняють евакуацію.

Зокрема, на сьогоднішній день заблоковані всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району, Харківської області. Виїзд можливий тільки на територію РФ.

Також у розвідці повідомляють, що діє абсолютна заборона на доставку гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Місцеві жителі попереджені про те, що волонтери, які намагаються доставити допомогу, розстрілюються. Так, нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з СМТ Шевченкове.

Крім того багато населених пунктів залишилися без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за завищеними цінами. Відсутня медична допомога і постачання ліками. Дороги, в тому числі грунтові - заміновані. Також існують проблеми з мобільним зв'язком - в деяких населених пунктах його взагалі немає.

Додамо, в той же час глава Миколаївської ОВА Микола Кім уточнив, що в області окуповані вже близько 20 сіл.

«На південь від Снігурівки є окуповані села Миколаївської області. Важко сказати, скільки, але приблизно 20. У деяких селах, навіть якщо немає російських військових, але вони окуповані — поставки йдуть з території Херсонської області. Частина гуманітарного вантажу йде через коридори, про які ми домовляємося з ними», – сказав Кім.

У свою чергу мер практично знищеного Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що під містом виявили нову 30-метрову братську могилу.

"Наші місцеві розповіли, що сьогодні біля Мангуша вони вирили братську могилу і вантажівками привозять тіла, які намагаються приховати там", - сказав Бойченко.

Нові могили з жертвами окупантів виявили і у звільненій Бородянці Київської області.

В одній могилі знайшли тіла двох чоловіків 35 років і 15–річної дівчинки, в іншій - чотирьох чоловіків і двох жінок.

На тілах деяких з убитих є сліди тортур.

Нагадаємо, окупанти майже місяць тримали в заручниках студента-іноземця.

Також повідомлялося, що чоловіків з окупованих територій Херсонщини змусять воювати на боці рф.

Крім того Politeka.net писала, що сили ЗСУ готуються вдарити по Кримському мосту.