Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, ворог нарощує темпи проведення наступальної операції.

Окупанти ведуть обстріли практично на усіх напрямках. Найбільша активність на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Також в Генштбабі повідомляють, що шляхом утримання відповідного комплекту військ, ворог намагається забезпечити утримання резервів ЗСУ на Сіверському напрямку та не допустити їх переміщення до Східної операційної зони.

На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони.

Для цього, як повідомляється, на Лиманському напрямку ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на Лиман.

Крім того загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове. На Авдіївському напрямку загарбники намагаються захопити Мар’їнку та Очеретине. На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.

Нагадаємо, військовий есперт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов повідомив, скільки днів може тривати наступ.

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