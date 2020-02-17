Алексей Михайлович Чернышев - глава Киевской областной государственной администрации с октября 2019 года

Об этом пишет Антикор со ссылкой на SKELET-info. Приводим материал источника без комментариев и ремарок редакции.

Харьковский базар

После того как Алексей Чернышов в 1999-м окончил «Народную академию», папа тут же устроил его к себе в «Вестрон» руководителем финансово-экономической группы. Правда, американцы скептически смотрели на дипломы туземных «народных вузов», поэтому Михаил Чернышов и отправил сына в Америку, пройти курсы «Управления проектами» — и всё за счет «Вестрона» и «Westinghouse».

Вот так Алексей Чернышов и работал сразу в двух фирмах (в «Вестроне» и в «Телесенс»), а в 2004 нашел себе третью: в концерне «АВЭК и Ко» (ЕГРПОУ 22649344) харьковского олигарха Александра Фельдмана, куда его взяли сразу на должность вице-президента по развитию. А 30 октября 2004 года общим собранием акционеров Алексей Чернышев был избран президентом концерна «АВЭК». Он пробыл им до 2007-го, после чего пересел на должность председателя наблюдательного совета (до 2012 года). Кроме того, с 2006 по 2014 год Алексей Чернышов был помощником нардепа Фельдмана.

После того, как в 2002 году Александр Фельдман избирался в Верховную Раду, он начал замещать себя в руководстве «АВЭК» периодически сменяющимися президентами и председателями. Регулярно менялись и всякие вице-президенты, участники советов и т.п., и только одному Фельдману было известно, зачем была нужна эта постоянная чехарда. Однако совершенно понятно, что он бы ни за что не взял на должность вице-президента 27-летнего парня с улицы, пусть даже с тремя образованиями и опытом работы в двух фирмах. И уж подавно не сделал бы его потом сначала президентом, а потом председателем набсовета. Нет, войти в «АВЭК» на таком уровне могли только компаньоны Фельдмана. Причем, не всякие, поскольку «АВЭК» проводил не только дружеские слияния, но и агрессивные захваты чужого бизнеса. Разница была в последствиях: друзья Фельдмана получали хорошую долю и места в руководстве концерна, а жертвы захватов просто прощались с бизнесом (а некоторые и с жизнью).

Поэтому тут есть только один вопрос: сколько денег или какую недвижимость отец и сын Чернышовы вложили в «АВЭК», став компаньонами Фельдмана? К сожалению, ответа на него пока что нет, поскольку данную информацию вообще никогда не предавали огласке – возможно потому, что вклад Чернышовых был с каким-то коррупционным или даже криминальным «душком», и они не хотели его светить. Впрочем, такие проекты «АВЭК», как рынок «Барабашово» отмывали деньги любой степени загрязнения.

Промтоварный рынок «Барабашово» (искаженное от названия станции метро «Академика Барабашова») известен на всю Левобережную Украину. Но, как и у всякого большого базара, у него своя мрачная история. Одному только Богу известно, сколько жизнь скольких людей он искалечил и даже забрал! По мнению работников МВД, до стадии уголовного дела доходило менее одного процента фактов мошенничества, афер, вымогательства и грубого нарушения прав, происходивших на «Барабашово» и вокруг него. И значительная часть всех этих нарушений и преступлений происходили по заказу и даже при прямом участии руководства как самого рынка, так и концерна «АВЭК» — то есть и Алексея Чернышева (в 2004-2013 г.г.).

Имел ли Чернышов отношение к захвату домов частного жилого сектора, расположенного вокруг рынка, когда их жителей запугивали и даже убивали, SKELET-info пока не знает. Точно так же пока что невозможно достоверно проверить информацию о возможной причастности Чернышова к процветавшей на рынке торговле наркотиками, использования труда нелегальных мигрантов и связях с этническими ОПГ (например, вьетнамской мафией и её боссом Ле Минь Хеу). Но однозначно известно, что он непосредственно организовывал незаконные поборы с торговцев рынка. Например, владельцев павильонов, которые устанавливали их за свои деньги, принуждали передавать их в управление структурам «АВЭК», а затем… арендовать собственные магазины и контейнеры! При этом арендная плата переводилась на счета непонятных фирм, а затем исчезала в оффшорах. Не всё чисто было и с фирмой Чернышова «МСБ Финанс», официально занимавшейся кредитованием малого и среднего бизнеса, а реально участвовавшей в самых разных теневых финансовых схемах.

Иногда старые грехи напоминают о себе даже спустя десятилетие. Так, в 2019 году прокуратурой Харьковской области были открыты два уголовных производства №12019220470002790 и №12019220490003989 по фактам нарушений в период 2007-2013 г.г. имевших место на «Барабашово». И оба дела напрямую касаются Алексея Чернышова.

Киевский недостройщик

За несколько лет руководства «АВЭК» Алексей Чернышов вырос в бизнесмена-руководителя, и это можно было бы только приветствовать, если бы его бизнес не вызывал постоянные вопросы и подозрения.

Еще в 2012 году Чернышов, будучи главой совета директоров «АВЭК Групп», планировал в Харькове строительство двух больших ТРЦ. Однако так как, по его словам, «АВЭК» могла наскрести только треть от необходимой суммы, было решено «привлечь капиталы», для чего они с Фельдманом создали инвестиционно-девелоперскую компанию «Eastgate Development». Но то ли инвестиции у них привлекались не очень, то ли еще была какая причина, но все их крупные проекты (такие как Levada Mall) так и остались проектами. Тем не менее, привлечение чужих денег под разного рода мега-проекты стало новой «фишкой» Алексея Чернышова.

В 2013 году Чернышов бросил свою руководящую работу в «АВЭК» и перебрался в Киев. Его биография умалчивает о причине переезда, но было совершенно понятно, что его туда «командировал» Фельдман. Чернышов сразу же «охмурил» тогдашнего главу КГГА Александра Попова двумя грандиозными проектами. Первый, «Киевская бизнес-гавань», должен был расположиться на Троещине, заняв 330 гектаров, включать в себя целый ряд всевозможных современных предприятий с 20 тысячами рабочих мест. Второй, «Asia Trade & Technology Park», заявленный как логистический комплекс и выставочный центр, представлял бы собою мега-базар китайских товаров – поскольку был рассчитан как раз на китайских инвесторов. Но, как и в Харькове, дальше эскизных проектов дело у Чернышова так и придвинулось, и дело было даже не в Майдане и последовавшем за ним кризисе. Пошли даже слухи, что он просто аферист, который хочет получить под эти прожекты землю и деньги – а потом кинуть и инвесторов, и киевскую власть.

В 2014 году Чернышов решил слегка изменить свою тактику, и запудрить мозги новой власти «европейским выбором» — благо у него был свой выход на Австрию. Во-первых, он устроил в Вене выставку «Through Maidan and Beyond», на которой были представлены портреты участников Майдана и сложенный из кирпичей силуэт Украины. Австрийцы недоумевали, но в Киеве Чернышова отметили как «своего». Во-вторых, в Киеве он учредил организацию «Kyiv Vision Foundation», которая занималась тем, что приглашала иностранных инвесторов прийти в Украину. И это тоже было сделано только для того, чтобы влиться в ряды «майданной тусовки», пребывавшей в эйфории «европейскости». А вот в-третьих, и это уже серьезно, для дела, Чернышов создал инвестиционную компанию «VI2 Partners», являющуюся дочерней фирмой, зарегистрированной в Вене «VI2 Partners GmbH».

Эта компания тоже заявляла о привлечении в Украину иностранных инвестиций, но делала совершенно другое: она вкладывала деньги, выведенные из Украины, в европейскую недвижимость. Учредителями «VI2 Partners» были оффшорная виргинская фирма «Standing Assets S.A» (одна из фирм Чернышова, через которой он выводил деньги из «Барабашово») и австрийский бизнесмен Марк-Мило Любе, которого пресса называла зицпредседателем Чернышова и Фельдмана. Задача Мило как раз состоит в том, чтобы скупать в Германии и Австрии коммерческую недвижимость для своих хозяев.

Впрочем, «VI2 Partners» вкладывалась и в украинскую недвижимость: в 2017 году она, по данным SKELET-info, купила у «Auchan Holding» долю в сети супермаркетов «Фуршет». А вот начинать обещанные строительства мега-проектов не спешила, хотя регулярно о них напоминала. Для усиления эффекта, в том же 2017 году Чернышов стал главой наблюдательного совета «Украинского клуба недвижимости» (какая ирония, учитывая его репутацию «недостройщика»), а в 2018 году учредил «Школу управления коммерческой недвижимостью» — неужели стремясь поделиться своим опытом в управлении «Барабашово»?

Потихоньку он заводил себе новых партнеров (а в 2017 году формально выкупил свою долю в «АВЭК»), причем тоже скандальных. Например, его компаньоном по ООО «Блум девелопмент» (ЕГРПОУ 37994195) является Елена Чарченко – владелица компании «Гидрострой Украины», которая заинтересовала СБУ многочисленными тендерными аферами на сумму в сотни миллионов гривен!

Но в целом Чернышов так и не добился тех целей, ради которых перебрался в Киев. Однако он неплохо устроился лично. Купил себе в столице квартиру (207 кв.м.) и дом под Киевом (312 кв.м.), новый «Range Rover», устроил жену Светлану доцентом в Киевский национальный университет. Только за 2018 год он задекларировал более 2 миллионов гривен доходов от иностранных фирм, а также 25 миллионов от продажи ценных бумаг — продав свою долю в тех фирмах, о которых всем было хорошо известно. Однако за ним еще остаются множество фирм, зарегистрированных за границей, в том числе оффшорные «Галинеро Холдингс лимитед» (Кипр), «Корникулариус лимитед» (Кипр) и «Фешн ритейл лтд» (Виргинские острова). Фирмы, через которые выводились деньги «АВЭК» и, возможно, других олигархов, находящихся в доле с Фельдманом – например, Александра Ярославского.

И вот в 2019 году случился неожиданной поворот: Алексей Чернышов, которой шесть назад прибыл в столицу «разводить на землю и бабки», вдруг стал новым губернатором Киевской области! Понятно, что при такой репутации Чернышова все тут же начали лихорадочно гадать, кто именно способствовал его назначению, и чем он займется на посту главы области человек. Например, многие опасаются, что Чернышов поможет Павлу Фуксу выбить многомиллиардные долги с Киевского метрополитена, что чревато новым подорожанием проезда. Компаньон Коломойского Геннадий Боголюбов, при условии поддержки Чернышова, может начать реализовать свои планы стать ведущим киевским застройщиком. Но куда более интригует вопрос, что же теперь планирует в Киеве Фельдман?

К сожалению, Украина продолжает стремительно отходить от модели народной власти к системе власти бизнеса, которая учитывает интересы исключительно бизнеса. Причем, только своего собственного, выстраивая для него коррупционные схемы.