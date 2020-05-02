2 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.
Politeka.net також розповість, що означає 2 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.
Яке 2 травня свято у світі
2 травня у світі відзначають цікаве свято – Всесвітній день тунця. Це свято досить молоде, у 2019 році ми будемо відзначати його лише втретє. Всесвітній день тунця був проголошений з метою підвищити обізнаність про цінності цього виду риби, а також про загрози, з якими стикаються тунцеві популяції.
До речі, філе тунця – рекордсмен по кількості білку, у порівнянні з філе інших риб. А розміри цієї риби просто вражають – тунець може досягати у вазі понад 680 кг, в довжині понад 4,5 метра
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Також сьогодні – День незалежності Ізраїлю.
Жартівливі свята
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Перший день схуднення до літа
Історичні події 2 травня: що цікавого відбувалося
1611 – опубліковано першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії — «Біблію короля Якова» (KJV, King James Version).
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1848 – у Львові створена перша українська політична організація — Головна руська рада.
1892 – у Києві запущено перший у Російській імперії трамвай.
1925 – у Сан-Франциско відкрито найбільший у світі плавальний басейн (завдовжки 305 м, завширшки 46 м, завглибшки до 4,26 м).
1949 – відбувся перший у СРСР телерепортаж футбольного матчу з московського стадіону “Динамо”.
2 травня – День ангела
Імена для хлопчиків за святцями 2 травня: Віктор, Єгор, Никифор, Семен, Трифон.
Імена для дівчаток за православним календарем 2 травня: Матрона.
2 травня – День народження знаменитостей
1859 – англійський письменник Джером Клапка Джером.
1933 – радянський кіноактор Леонід Каневський.
1958 – ірландський футболіст Девід О’Лірі.
1975 – англійський футболіст Девід Бекхем.
1983 – українська модель і співачка Христина Коц-Готліб.
Народні прикмети на 2 травня
У народному календарі 2 травня – Івана-воїна. Цього дня люди зверталися з молитвами до Івана-воїна, у яких прохали про добрий врожай та захист від гроз і різних напастей. Адже саме 2 травня часто траплялися перші весняні грози.
Існував звичай на Івана випікати пироги з різноманітними начинками. Потім цей пиріг виносили в поле і клали на полотно, звертаючись до Весни з проханням про врожайний рік.
Народні прикмети на 2 травня:
- Дощ 2 травня – червень буде сухим та теплим.
- Тепла погода на Івана-воїна обіцяла холодний кінець місяця.
- Хмари швидко біжать по небу – найближчими днями дощу не буде.
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