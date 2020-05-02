2 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 2 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 2 травня свято у світі

2 травня у світі відзначають цікаве свято – Всесвітній день тунця. Це свято досить молоде, у 2019 році ми будемо відзначати його лише втретє. Всесвітній день тунця був проголошений з метою підвищити обізнаність про цінності цього виду риби, а також про загрози, з якими стикаються тунцеві популяції.

До речі, філе тунця – рекордсмен по кількості білку, у порівнянні з філе інших риб. А розміри цієї риби просто вражають – тунець може досягати у вазі понад 680 кг, в довжині понад 4,5 метра

Також сьогодні – День незалежності Ізраїлю.

Жартівливі свята

Свято сонячної посмішки

Перший день схуднення до літа

Історичні події 2 травня: що цікавого відбувалося

1611 – опубліковано першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії — «Біблію короля Якова» (KJV, King James Version).

Нова Зайцева рознесла сім авто у Києві: «влетів на божевільній швидкості», очевидці вражені

1848 – у Львові створена перша українська політична організація — Головна руська рада.

1892 – у Києві запущено перший у Російській імперії трамвай.

1925 – у Сан-Франциско відкрито найбільший у світі плавальний басейн (завдовжки 305 м, завширшки 46 м, завглибшки до 4,26 м).

1949 – відбувся перший у СРСР телерепортаж футбольного матчу з московського стадіону “Динамо”.

2 травня – День ангела

Імена для хлопчиків за святцями 2 травня: Віктор, Єгор, Никифор, Семен, Трифон.

Імена для дівчаток за православним календарем 2 травня: Матрона.

2 травня – День народження знаменитостей

1859 – англійський письменник Джером Клапка Джером.

1933 – радянський кіноактор Леонід Каневський.

1958 – ірландський футболіст Девід О’Лірі.

1975 – англійський футболіст Девід Бекхем.

1983 – українська модель і співачка Христина Коц-Готліб.

Народні прикмети на 2 травня

У народному календарі 2 травня – Івана-воїна. Цього дня люди зверталися з молитвами до Івана-воїна, у яких прохали про добрий врожай та захист від гроз і різних напастей. Адже саме 2 травня часто траплялися перші весняні грози.

Існував звичай на Івана випікати пироги з різноманітними начинками. Потім цей пиріг виносили в поле і клали на полотно, звертаючись до Весни з проханням про врожайний рік.

Народні прикмети на 2 травня:

Дощ 2 травня – червень буде сухим та теплим.

Тепла погода на Івана-воїна обіцяла холодний кінець місяця.

Хмари швидко біжать по небу – найближчими днями дощу не буде.

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