4 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 4 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 4 травня свято у світі

У світі 4 травня відзначають Міжнародний день пожежних. Ця дата була встановлена в 1999 році в пам’ять про трагічну загибель п’ятьох пожежників у лісовій пожежі в Австралії.

В Україні перша субота травня – День міста Львів. З 1272 по 1349 Львів був столицею Галицько-Волинського князівства. Сьогодні Львів – один з туристичних символів України. Місто кави та шоколаду, яке має свої багаті історичні та культурні традиції.

Жартівливі свята

День спростування чуток

Свято приголомшливих ідей

Історичні події 4 травня: що цікавого відбувалося

1626 – індіанці продали голландським колоністам острів Манхеттен за дрібниці, на суму 60 гульденів. Пізніше англійці назвуть місто, засноване тут, Нью-Йорком.

Потужна стихія атакувала країну, дахи та автобуси літають вулицями: кадри апокаліпсису

1715 – у Парижі виготовлено першу складану парасольку.

1838 – діячі культури викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка.

1904 – в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою “Роллс-ройс”.

1968 – в меню мережі “Макдональдз” вперше з’явився “Біг Мак”.

1979 – Маргарет Тетчер стала прем’єр-міністром Великої Британії — першою і поки єдиною жінкою на цій посаді.

1982 – найвищу вершину світу Еверест, уперше підкорили радянські альпіністи.

2000 – предмети із затонулого “Титаніка” продані з аукціону “Сотбіс” за 60 тисяч доларів.

2006 – у Нью-Йорку на аукціоні “Сотбіз” була продана картина Пабло Пікассо “Дора Маар із кицькою” за 95.2 млн. доларів. Сума, за яку була продана картина стала другою за величиною, коли-небудь заплаченою на торгах за твори мистецтва

4 травня – День ангела

Імена для дівчаток за святцями 4 травня не згадуються.

Імена для хлопчиків за православним календарем 4 травня: Олександр, Денис, Максим, Микола, Федір, Яків.

4 травня – День народження знаменитостей

1655 – італійський музичний майстер винахідник фортепіано Бартоломео Крістофорі.

1777 – французький хімік, який відкрив перекис водню, Луї Тенар.

1899 – німецький промисловець, творець автомобілів “Опель” Фріц фон Опель.

1929 – американська акторка Одрі Гепберн.

1966 – український актор Дмитро Лаленков.

1985 – бразильський футболіст Фернандіньйо (Фернандо Луїш Роза).

1987 – українська співачка Настя Каменських.

Народні прикмети на 4 травня

У народному календарі 4 травня – День Прокла, якого вважали захисником від нечистої сили. Для того, щоб прогнати нечисту силу з села, люди виходили за село і кричали прокльони на її адресу.

4 травня люди намагалися не працювати. У давнину вірили, що відьми на Прокла мають особливу силу, тому можуть зашкодити посівам та худобі. Щоб цього не сталося, обов’язково потрібно вчиняти певні обряди, чому люди і присвячували сьогоднішній день.

Народні прикмети на 4 травня:

Черемшина розцвіла – літо буде спекотним та посушливим.

Дрібний дощ 4 травня – негода буде тривалою.

На черемшині багато квіток – літом буде багато дощів.

Нагадаємо, пожежа знищила три авто в Харкові: ні дня без вогню.

Як повідомляла Politeka, екологічна катастрофа: на Львівщині виявили купу промислових відходів.

Також Politeka писала, що Каменських показала фігуру в спортивному вбранні: «Невже вагітна?».