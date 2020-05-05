5 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 5 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 5 травня свято у світі

5 травня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за права інвалідів. За офіційними даними, в Україні проживають близько 2.5 мільйонів людей зі статусом інвалідів. На жаль, щороку ця цифра збільшується. Тому 5 травня буде не зайвим звернути увагу на проблеми цієї категорії людей і, за можливості, надати їм допомогу.

Також 5 травня святкують Всесвітній день акушерки. Свято було засноване на конференції Міжнародної конфедерації акушерок у 1987 році. Починаючи з 1991 року, його офіційно відзначають у 50 країнах світу.

Окрім цього, 5 травня у Японії святкують День дітей.

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Історичні події 5 травня: що цікавого відбувалося

1581 – в Острозі першодрукар Іван Федоров видав свій останній твір — «Хронологію» Андрія Римші (перший друкований руський календар).

1821 – на острові Святої Єлени помер Наполеон I.

1836 -у Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.

1865 -у штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда.

1891 – Нью-Йорку відкрили концертний зал «Карнегі-хол».

1920 – проголошено автокефалію Української православної церкви.

1921 – Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми «Шанель № 5». Незабаром новинка стала лідером продажів у світі.

1949 – почала діяти Рада Європи.

1961 – Шепард Алан став першим американцем, який полетів у космос.

1988 – перша телетрансляція з вершини Еверест.

5 травня – День ангела

Імена для хлопчиків за святцями 5 травня: Віталій, Гаврило, Дмитро, Лука, Федір, Фома.

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Імена для дівчаток за православним календарем 5 травня не згадуються.

5 травня – День народження знаменитостей

1818 – економіст, філософ і революціонер Карл Маркс.

1907 – радянська письменниця Ірина Вільде (Дарія Макогон (Полотнюк)), лауреатка Шевченківської премії за роман “Сестри Річинські”.

1954 – український радянський рапірист, оди із найкращих фехтувальників світу кінця 1970-х — початку 1980-х років Володимир Смирнов.

1938 – український композитор Юрій Іщенко.

1988 – український професійний боксер Денис Берінчик.

1988 – британська співачка Адель.

Народні прикмети на 5 травня

У народному календарі 5 травня – день Луки. О цій порі якраз починали сіяти цибулю-сіянку та уважно слідкували за погодою. Якщо 5 травня вранці було сонячно, то це обіцяло гарний врожай. Якщо ранок був похмурий, то посівні роботи припиняли, адже урожай обіцяв бути поганим.

5 травня вважався небезпечним днем, селяни вірили, що сьогодні відьми мають особливу силу. Вони могли зашкодити посівам та домашнім тваринам. Тому люди на Луку часто зверталися до знахарів, щоб ті захистили їх від нечистої сили.

До Луки мали розквітнути яблуні та шипшина.

Народні прикмети на 5 травня:

Заморозки 5 травня – ще 40 днів будуть заморозки.

На Луку голосно кує зозуля – незабаром буде тепло.

Гроза 5 травня – літо буде дощовим.

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