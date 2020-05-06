6 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 6 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 6 травня свято у світі

У світі 6 травня відзначають День астрономії. Це свято походить з США, де його вперше відсвяткували ще у 1973 році. Зараз воно набуло поширення у всьому світі. Тому, якщо ви в захваті від нічного зіркового неба, або хоча б раз загадували бажання на падаючу зірку, то можете сміливо святкувати.

Також 6 травня є можливість поласувати чимось смачненьким, адже саме сьогодні – Міжнародний день без дієт. Перед початком літа багато хто починає особливо ретельно піклуватися про свою фізичну форму. Сьогодні можна без жодних докорів сумління розслабитися і забути про схуднення.

В Україні 6 травня 2019 року відзначать День піхоти. Указ про його заснуванн ябув підписаний лише 19 квітня 2019 року, тож українські піхотинці сьогодні вперше святкуватимуть своє професійне свято.

Жартівливі свята

Свято поштового голуба

День праці над інтелектом

Історичні події 6 травня: що цікавого відбувалося

1686 – Московське царство і Польща уклали «Вічний мир», за яким поляки визнали втрату Лівобережної України і Києва.

Вогняна катастрофа обрушилася на Росію: «сотні згоріли заживо, все в диму»

1833 – у США зроблено перший сталевий плуг.

1840 – Англія випустила свою першу поштову марку, однопенсову Королеву Вікторію («Чорний пенні»)

1889 – у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.

1953 – американський хірург Джон Гібон першим успішно застосував «штучне серце-легені».

1958 – в Уельсі відбулася остання смертна кара.

1987 – на літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту (20150,92 км).

1991 – український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см.

1994 – урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією й Великою Британією — Євротунель.

6 травня – День ангела

Імена для дівчаток за православним календарем 6 травня: Валерія та Олександра.

Імена для хлопчиків за святцями 6 травня: Анатолій, Валерій, Георгій, Єгор, Лазар, Іван.

6 травня – День народження знаменитостей

1758 – французький адвокат, лідер і жертва Великої французької революції, ідеолог терору Максиміліан Робесп’єр.

1856 – австрійський лікар-психіатр, психолог, основоположник психоаналізу Зиґмунд Фрейд.

1953 – прем’єр-міністр Великої Британії у 1997–2007 роках Тоні Блер.

1961 – американський актор, режисер, продюсер та сценарист Джордж Клуні.

Народні прикмети на 6 травня

У народному календарі 6 травня – Юр’їв день. У цей день пастухи виганяли овець та корів на пашу. Вважалося, що саме 6 травня прилітають ластівки, з’являються хрущі та настає справжня весна.

На Юр’їв день селяни влаштовували масові гуляння, частували та дарували подарунки пастухам, щоб вони добре дивилися за стадом. А дівчата 6 травня молилися про те, щоб Юрій послав їм гарних наречених.

Народні прикмети на 6 травня:

Тепла погода на Юрія – літо буде спекотним.

Комарі 6 травня збираються в зграї – найближчими днями буде тепла погода.

Північний вітер на Юрія – восени будуть ранні заморозки.

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