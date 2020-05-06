6 травня відзначають багато важливих свят і  історичних подій. 

Politeka.net також розповість, що означає 6 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 6 травня свято у світі

У світі 6 травня відзначають День астрономії. Це свято походить з США, де його вперше відсвяткували ще у  1973 році. Зараз воно набуло поширення у всьому світі. Тому, якщо ви в захваті від нічного зіркового неба, або хоча б раз загадували бажання на падаючу зірку, то можете сміливо святкувати.

Також 6 травня є можливість поласувати чимось смачненьким, адже саме сьогодні – Міжнародний день без дієт. Перед початком літа багато хто починає особливо ретельно піклуватися про свою фізичну форму. Сьогодні можна без жодних докорів сумління розслабитися і забути про схуднення.

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В Україні 6 травня 2019 року відзначать День піхоти. Указ про його заснуванн ябув підписаний лише 19 квітня 2019 року, тож українські піхотинці сьогодні вперше святкуватимуть своє професійне свято.

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Жартівливі свята

Свято поштового голуба

День праці над інтелектом

Історичні події 6 травня: що цікавого відбувалося

1686 – Московське царство і Польща уклали «Вічний мир», за яким поляки визнали втрату Лівобережної України і Києва.

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1833 – у  США зроблено перший сталевий плуг.

1840 – Англія випустила свою першу поштову марку, однопенсову Королеву Вікторію («Чорний пенні»)

1889  – у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.

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1953 – американський хірург Джон Гібон першим успішно застосував «штучне серце-легені».

1958  – в Уельсі відбулася остання смертна кара.

1987 – на літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту (20150,92 км).

1991 – український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см.

1994 – урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією й Великою Британією — Євротунель.

6 травня – День ангела

Імена для дівчаток за православним календарем 6 травня: Валерія та Олександра.

Імена для хлопчиків за святцями 6 травня: Анатолій, Валерій, Георгій, Єгор, Лазар, Іван.

6 травня – День народження знаменитостей

1758 – французький адвокат, лідер і жертва Великої французької революції, ідеолог терору Максиміліан Робесп’єр.

1856 – австрійський лікар-психіатр, психолог, основоположник психоаналізу Зиґмунд Фрейд.

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1953 – прем’єр-міністр Великої Британії у 1997–2007 роках Тоні Блер.

1961 – американський актор, режисер, продюсер та сценарист Джордж Клуні.

Народні прикмети на 6 травня

У народному календарі 6 травня – Юр’їв день. У цей день пастухи виганяли овець та корів на пашу. Вважалося, що саме 6 травня прилітають ластівки, з’являються хрущі та настає справжня весна.

На Юр’їв день селяни влаштовували масові гуляння, частували та дарували подарунки пастухам, щоб вони добре дивилися за стадом. А дівчата 6 травня молилися про те, щоб Юрій послав їм гарних наречених.

Народні прикмети на 6 травня:

  • Тепла погода на Юрія – літо буде спекотним.
  • Комарі 6 травня збираються в зграї – найближчими днями буде тепла погода.
  • Північний вітер на Юрія – восени будуть ранні заморозки.

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