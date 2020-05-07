Що можна відзначити

7 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 7 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 7 травня свято у світі

Сьогодні у світі відзначають День радіо. З 1945 року День радіо відзначається щорічно 7 травня і вважається святом працівників всіх галузей зв’язку, радіоаматорів і радіожурналістів.

Сьогодні радіо є невід’ємною частиною життя сучасної людини, статистика стверджує, що більш, ніж 73% людей у світі щодня слухають радіо. Отже, сьогодні обов’язково налаштуйтеся на свою улюблену хвилю та святкуйте.

Жартівливі свята

День праці над інтелектом

Свято відмови від непотрібних покупок

Історичні події 7 травня: що цікавого відбувалося

1663 – у центрі Лондона відкрився Королівський театр.

1785 – француз Жан-П’єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом уперше у світі перетнули Ла-Манш на повітряній кулі.

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1887 – американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож велосипедом, проїхавши 13 500 миль. Подорож тривала понад три роки.

1895 – у Петербурзі російський фізик і електротехнік Олександр Попов продемонстрував винахід, який був прототипом радіо.

1945 – у штаб-квартирі генерала Двайта Ейзенгавера був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини.

1985 – вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва й алкоголізму. Початок найбільшої в історії СРСР антиалкогольної кампанії.

2006 – у віці 99 років померла останній свідок загибелі “Титаніка” — американка, якій на момент катастрофи було 5 років.

2016 – у Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам’ятник гетьману Івану Мазепі.

7 травня – День ангела

Імена для хлопчиків за православним календарем 7 травня: Олексій, Леонтій, Микола, Сергій, Фома.

Імена для дівчаток за святцями 7 травня: Єлизавета, Ельза.

7 травня – День народження знаменитостей

1833 – видатний німецький композитор, піаніст, диригент Йоганнес Брамс.

1840 – український і російський композитор, диригент, музично-громадський діяч Петро Чайковський.

1840 – український письменник, драматург, театральний актор Марко Кропивницький.

1885 – український біолог Микола Кащенко.

Народні прикмети на 7 травня

7 травня у народному календарі – день Овсія. Вважалося, що після Овсія починається період нічних заморозків, які триватимуть ще 12 днів. О цій порі починали квітнути тополі, берези та клени.

7 травня селяни славили Майю Златовласку, яка остаточно пробуджувала землю від зимової сплячки. На її честь запалювали спеціальний вогонь, який славив повернення літніх днів і обертання білого Солнцеворота

Народні прикмети на 7 травня:

Червоний захід сонця 7 травня – завтра буде вітер.

Сонячні хмари потемніли на Овсія – буде дощ з грозою.

Теплий вечір 7 травня – найближчими днями дощів не буде.

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