8 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 8 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 8 травня свято у світі

У світі 8 травня відзначають важливе свято – День пам’яті та примирення. 8 травня міжнародна спільнота, і Україна – не виключення, святкує річницю Перемоги над нацизмом у Європі.

В Україні для заходів, приурочених до цих дат на державному рівні з 2014 року використовується новий символ – червоний мак. Саме 5 років тому Україна приєдналася до європейської традиції відзначення цього свята.

Також 8 травня є привід відзначити Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Свято відзначається щорічно в день народження Анрі Дюнана (1828—1910), засновника Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Національні свята 8 травня:

День Перемоги у Америці, Франції та Польщі

День розгрому нацизму і пам’яті жертв Другої світової війни у Латвії

День звільнення, або день ветерана у Норвегії

День батьків у Південній Кореї

Жартівливі свята

День оновлення плейлиста

Свято нового купальника

Історичні події 8 травня: що цікавого відбувалося

1713 – указом Петра I столицю Московського царства перенесено з Москви до Санкт-Петербургу.

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1847 – англійський винахідник Роберт Томсон запатентував гумову камеру для коліс.

1886 – доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продав свій лікувальний еліксир. Цей засіб, що продавався через аптеку, користувався таким попитом, що через три роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів — сьогодні його продають по всьому світу під назвою «Coca-Cola».

1919 – Центральною Руською Народною Радою укладено Ужгородський меморандум — рішення про приєднання Закарпаття до Чехословаччини.

1926 – відбувся перший авіапереліт над північним полюсом.

1967 рік – у Києві урочисто відкрили монумент місту-герою Києву.

8 травня – День ангела

Імена для дівчаток за православним календарем 8 травня не згадуються.

Імена для хлопчиків 8 травня за святцями: Василь, Марко, Сергій, Сильвестр.

8 травня – День народження знаменитостей

1906 – італійський кінорежисер Роберто Росселліні.

1911 – легендарний американський гітарист і блюзовий виконавець Роберт Джонсон.

1975 – іспанський співак Енріке Іглесіас, син Хуліо Іглесіаса. Найбільш продаваний латиноамериканський співак у світі. що має 116 платинових і 227 золотих дисків.

1981 – український поп- і реп-співак, шоумен, телеведучий Олексій Потапенко – Потап.

1983 – хорватський хокеїст Маріо Новак.

Народні прикмети на 8 травня

У народному календарі 8 травня – день Марка. Вважалося, що саме сьогодні з вирію повертаються співочі птахи, тому основні обряди у цей день були пов’язані з їхнім поверненням. Якщо людина бачила 8 травня перелітну птаху, то це обіцяло щасливий рік.

8 травня вже рясно цвіли яблуні та груші. Марка вважали покровителем весняних дощів. В давнину вірили, що три дощі у травні гарантують гарний врожай. Тому 8 травня селяни зверталися до Марка, щоб він послав гарний дощ без грози та граду.

Народні прикмети на 8 травня:

Зозуля кує 8 травня -морозів вже не буде.

Ясна погода на Марка – літо буде жарким.

Дощ 8 травня – літо буде холодним.

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