8 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.
Politeka.net також розповість, що означає 8 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.
Яке 8 травня свято у світі
У світі 8 травня відзначають важливе свято – День пам’яті та примирення. 8 травня міжнародна спільнота, і Україна – не виключення, святкує річницю Перемоги над нацизмом у Європі.
В Україні для заходів, приурочених до цих дат на державному рівні з 2014 року використовується новий символ – червоний мак. Саме 5 років тому Україна приєдналася до європейської традиції відзначення цього свята.
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Також 8 травня є привід відзначити Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Свято відзначається щорічно в день народження Анрі Дюнана (1828—1910), засновника Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
Національні свята 8 травня:
День Перемоги у Америці, Франції та Польщі
День розгрому нацизму і пам’яті жертв Другої світової війни у Латвії
День звільнення, або день ветерана у Норвегії
День батьків у Південній Кореї
Жартівливі свята
День оновлення плейлиста
Свято нового купальника
Історичні події 8 травня: що цікавого відбувалося
1713 – указом Петра I столицю Московського царства перенесено з Москви до Санкт-Петербургу.
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1847 – англійський винахідник Роберт Томсон запатентував гумову камеру для коліс.
1886 – доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продав свій лікувальний еліксир. Цей засіб, що продавався через аптеку, користувався таким попитом, що через три роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів — сьогодні його продають по всьому світу під назвою «Coca-Cola».
1919 – Центральною Руською Народною Радою укладено Ужгородський меморандум — рішення про приєднання Закарпаття до Чехословаччини.
1926 – відбувся перший авіапереліт над північним полюсом.
1967 рік – у Києві урочисто відкрили монумент місту-герою Києву.
8 травня – День ангела
Імена для дівчаток за православним календарем 8 травня не згадуються.
Імена для хлопчиків 8 травня за святцями: Василь, Марко, Сергій, Сильвестр.
8 травня – День народження знаменитостей
1906 – італійський кінорежисер Роберто Росселліні.
1911 – легендарний американський гітарист і блюзовий виконавець Роберт Джонсон.
1975 – іспанський співак Енріке Іглесіас, син Хуліо Іглесіаса. Найбільш продаваний латиноамериканський співак у світі. що має 116 платинових і 227 золотих дисків.
1981 – український поп- і реп-співак, шоумен, телеведучий Олексій Потапенко – Потап.
1983 – хорватський хокеїст Маріо Новак.
Народні прикмети на 8 травня
У народному календарі 8 травня – день Марка. Вважалося, що саме сьогодні з вирію повертаються співочі птахи, тому основні обряди у цей день були пов’язані з їхнім поверненням. Якщо людина бачила 8 травня перелітну птаху, то це обіцяло щасливий рік.
8 травня вже рясно цвіли яблуні та груші. Марка вважали покровителем весняних дощів. В давнину вірили, що три дощі у травні гарантують гарний врожай. Тому 8 травня селяни зверталися до Марка, щоб він послав гарний дощ без грози та граду.
Народні прикмети на 8 травня:
- Зозуля кує 8 травня -морозів вже не буде.
- Ясна погода на Марка – літо буде жарким.
- Дощ 8 травня – літо буде холодним.
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