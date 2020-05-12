12 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.
Politeka.net також розповість, що означає 12 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.
Яке 12 травня свято у світі
12 травня у світі відзначають Всесвітній день медичних сестер. Причиною для встановлення свята на офіційному рівні стало об’єднання сестер милосердя з 141 країни в професійну громадську організацію – Міжнародну раду медичних сестер.
Окрім цього, сьогодні є привід відсвяткувати Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми. Дата присвячена до святкування дня народження сестри милосердя Флоренс Найтінгейл.
Кароль переплюнула Каменських неймовірною красою, знімок облетів мережу: «Краща!»
Вилита Лоліта: нова теща Цекало вразила схожістю з його екс-дружиною Мілявською, фото
Підросла дочка головної красуні "Величного століття" вразила зовнішністю: "Навіть краще мами"
Улюбленець Данилка розбурхав виглядом, коли розпахнув піджак: "Та що ж ви коїте, чоловіче?"
В Україні друга неділя травня – День матері. Це свято одне з найзворушливіших днів у році, адже сьогодні ми маємо гарний привід нагадати своїм матерям про те, як сильно ми їх любимо.
Жартівливі свята
День стрільби очима
Свято романтика
Історичні події 12 травня: що цікавого відбувалося
996 – у Києві освячено першу на Русі кам’яну церкву — Десятинну.
1927 – відбувся перший політ спортивного літака АІР-1, на якому були встановлені перші радянські світові рекорди (ця дата вважається початком діяльності конструкторського бюро Яковлєва).
Садовий тікає зі Львова після провалу на виборах: термінова заява, “мітить на ключову посаду”
1937 – компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії пряму телетрансляцію (з церемонії коронації британського короля Георга VI).
1954 – Україна стала членом ЮНЕСКО.
2004 – в Англіканській церкві запроваджена посада веб-священика, який опікується новою парафією, що існує тільки в мережі інтернет.
2007 – Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки посів друге місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2007”, поступившись лише Марії Шерифович із Сербії.
12 травня – День ангела
Імена для хлопчиків за святцями 12 травня: Арсеній, Артем, Василь, Богдан, Йосип, Феодот, Філімон.
Імена для дівчаток за православним календарем 12 травня: Жанна, Лілія, Марія, Тамара, Яна.
12 травня – День народження знаменитостей
1820 – англійська медсестра, засновниця перших у світі курсів сестер милосердя Флоренс Найтінгейл.
1842 – французький композитор Жуль Массне.
1907 – американська кіноакторка, власниця чотирьох «Оскарів» Кетрін Хепберн.
1924 – український державний і громадський діяч, учений-агроном, письменник і публіцист Федір Моргун.
Народні прикмети 12 травня
У народному календарі 12 травня – Дев’яти мучеників. Цей день вважався особливим для хворих, тому що обряди та змови на зцілення, які застосовувалися у цей день, були особливо ефективними. У народні 12 травня називали днем зцілень та цілителів. Лікувалися на Дев’ять мучеників змовами та молитвами. Дев’ять мучеників був одним з тих особливих днів, коли потрібно було збирати лікувальні трави, адже, за переконаннями предків, вони набували о цій порі особливої цілющої сили.
На Дев’ять мучеників починала цвісти кульбаба, бузок, конюшина, розпускалися бруньки на липі.
Народні прикмети 12 травня:
- Яскравий схід сонця віщує тепле літо.
- Багато хрущів – влітку буде посуха.
- Гроза 12 травня – негода затримається ще надовго.
Нагадаємо, що Глоба назвав знака Зодіаку, для яких травень стане переломним: хто отримає шанс змінити долю.
Як повідомляла Politeka, три знака Зодіаку отримають шанс змінити життя на краще: кому в травні буде вподобу удача.
Також Politeka писала, що названі знаки Зодіаку, у яких покращиться життя в 2020 році.