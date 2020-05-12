12 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 12 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 12 травня свято у світі

12 травня у світі відзначають Всесвітній день медичних сестер. Причиною для встановлення свята на офіційному рівні стало об’єднання сестер милосердя з 141 країни в професійну громадську організацію – Міжнародну раду медичних сестер.

Окрім цього, сьогодні є привід відсвяткувати Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми. Дата присвячена до святкування дня народження сестри милосердя Флоренс Найтінгейл.

В Україні друга неділя травня – День матері. Це свято одне з найзворушливіших днів у році, адже сьогодні ми маємо гарний привід нагадати своїм матерям про те, як сильно ми їх любимо.

Жартівливі свята

День стрільби очима

Свято романтика

Історичні події 12 травня: що цікавого відбувалося

996 – у Києві освячено першу на Русі кам’яну церкву — Десятинну.

1927 – відбувся перший політ спортивного літака АІР-1, на якому були встановлені перші радянські світові рекорди (ця дата вважається початком діяльності конструкторського бюро Яковлєва).

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1937 – компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії пряму телетрансляцію (з церемонії коронації британського короля Георга VI).

1954 – Україна стала членом ЮНЕСКО.

2004 – в Англіканській церкві запроваджена посада веб-священика, який опікується новою парафією, що існує тільки в мережі інтернет.

2007 – Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки посів друге місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2007”, поступившись лише Марії Шерифович із Сербії.

12 травня – День ангела

Імена для хлопчиків за святцями 12 травня: Арсеній, Артем, Василь, Богдан, Йосип, Феодот, Філімон.

Імена для дівчаток за православним календарем 12 травня: Жанна, Лілія, Марія, Тамара, Яна.

12 травня – День народження знаменитостей

1820 – англійська медсестра, засновниця перших у світі курсів сестер милосердя Флоренс Найтінгейл.

1842 – французький композитор Жуль Массне.

1907 – американська кіноакторка, власниця чотирьох «Оскарів» Кетрін Хепберн.

1924 – український державний і громадський діяч, учений-агроном, письменник і публіцист Федір Моргун.

Народні прикмети 12 травня

У народному календарі 12 травня – Дев’яти мучеників. Цей день вважався особливим для хворих, тому що обряди та змови на зцілення, які застосовувалися у цей день, були особливо ефективними. У народні 12 травня називали днем зцілень та цілителів. Лікувалися на Дев’ять мучеників змовами та молитвами. Дев’ять мучеників був одним з тих особливих днів, коли потрібно було збирати лікувальні трави, адже, за переконаннями предків, вони набували о цій порі особливої цілющої сили.

На Дев’ять мучеників починала цвісти кульбаба, бузок, конюшина, розпускалися бруньки на липі.

Народні прикмети 12 травня:

Яскравий схід сонця віщує тепле літо.

Багато хрущів – влітку буде посуха.

Гроза 12 травня – негода затримається ще надовго.

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