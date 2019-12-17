Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які зможуть виконати в Новому році найзаповітніші і навіть потаємні бажання

За його словами, пощастить не всім, а тільки трьом представникам зодіакального кола.

Близнюки

За словами фахівця, для виконання всіх заповітних бажань їм не доставить особливих труднощів. Єдине, що допоможе Близнюкам - це сміливість і впевненість у собі. Крім всього хорошого, цьому знаку Зодіаку доведеться задуматися і про нехороших думках, так як вони теж буду матеріалізуватися, тому їх потрібно уникнути.



Стрілець

А ось кому невимовно пощастило, так це Стрільцям. Астролог пророкує їм справжню лавину удачі. За що б ви не взялися - вас чекає небувалий успіх.Те, про що Стрільці не наважувались навіть мріяти обов'язково здійсниться в Новому році.

Козеріг

Для представників цього знака дуже висока ймовірність фінансового благополуччя. Фахівець стверджує, що в рік Білого Пацюка відкриє їм нові фінансові потоки, а народжені під цим знаком , зможуть отримати солідну винагороду за свої труди.

Нагадаємо, відомий астролог Павло Глоба назвав деяких представників зодіакального кола, яким варто бути обережними, особливо в першій половині місяця.

Попереджені були три знака Зодіаку - Діви, Близнюки і Стрільці.

Нагадаємо, що астролог передбачив тотальне невезіння трьома знаками зодіаку.

Як повідомляла Politeka, астролог передбачив трьома знаками Зодіаку раптове багатство.

Також Politeka писала, що астролог Глоба назвав знаки зодіаку, у яких життя різко погіршиться.