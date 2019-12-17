Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які зможуть виконати в Новому році найзаповітніші і навіть потаємні бажання
За його словами, пощастить не всім, а тільки трьом представникам зодіакального кола.
Близнюки
Головне за ніч: переворот з курсом валют, новий податок для українців і переговори Путіна з Макроном
Чехова в невидимій білизні вивалила напоказ усі свої принади, кадри облетіли мережу: «Як соковито!»
Лобода приголомшила кадрами з новорічної фотосесії з дочкою: "Смачна, як панчик"
Російська Кардашьян пишними формами в бікіні затьмарила сонце на фото: "О, господи"
За словами фахівця, для виконання всіх заповітних бажань їм не доставить особливих труднощів. Єдине, що допоможе Близнюкам - це сміливість і впевненість у собі. Крім всього хорошого, цьому знаку Зодіаку доведеться задуматися і про нехороших думках, так як вони теж буду матеріалізуватися, тому їх потрібно уникнути.
Стрілець
А ось кому невимовно пощастило, так це Стрільцям. Астролог пророкує їм справжню лавину удачі. За що б ви не взялися - вас чекає небувалий успіх.Те, про що Стрільці не наважувались навіть мріяти обов'язково здійсниться в Новому році.
Козеріг
Для представників цього знака дуже висока ймовірність фінансового благополуччя. Фахівець стверджує, що в рік Білого Пацюка відкриє їм нові фінансові потоки, а народжені під цим знаком , зможуть отримати солідну винагороду за свої труди.
Нагадаємо, відомий астролог Павло Глоба назвав деяких представників зодіакального кола, яким варто бути обережними, особливо в першій половині місяця.
Нагадаємо, що астролог передбачив тотальне невезіння трьома знаками зодіаку.
Як повідомляла Politeka, астролог передбачив трьома знаками Зодіаку раптове багатство.
Також Politeka писала, що астролог Глоба назвав знаки зодіаку, у яких життя різко погіршиться.