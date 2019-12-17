Прослуховування телефонів - це далеко не міф і не вигадка

Така апаратура існує і дає про власників смартфонів всі необхідні дані.

Експерти підібрали список з восьми секретних комбінацій, які вам не дасть жоден оператор.

Отже, перший код *#06#. При введенні даного коду, ви зможете дізнатися свій унікальний номер IMEI.

Другий код *#21# дозволить дізнатися, чи включена переадресація дзвінків. Таким чином ви дізнаєтеся отримує чи хто-небудь ваші дзвінки, повідомлення та інше.

Третя комбінація *#62# покаже вам номер, на який здійснюється переадресація викликів, якщо смартфон вимкнений або знаходиться поза мережі.

Четвертий код ##002# зможе відключити переадресацію дзвінків, якщо така є.

П'ятий код *#30# надасть інформацію про визначення номера вхідного абонента.

Шоста комбінація *#33# покаже інформацію про блокування вихідних підтримуваних сервісів.

При наборі *#43# ви зможете побачити інформацію про очікування виклику.

Восьмий код працює тільки в Україні. Набравши *777#, ви побачите ваш поточний баланс і інформаційне операторське меню в залежності від стільникового оператора, яким ви користуєтеся.

Раніше ми повідомляли, що зливів в інтернет прослуховувань і листувань команди президента і депутатів «Слуги народу» стає все більше, і вони не перестають шокувати. Не встигне вщухнути один скандал, як йому на зміну приходить інший, ще більш гучний.

На думку журналіста і блогера Дениса Казанського, така ситуація свідчить про відсутність банальної пильності.

Скандал в ГБР і прослуховування Труби він назвав особливим випадком:

«Звичайно, вести такі розмови у себе на робочому місці після всіх історій з рюкзаками Авакова і прослуховуванням Холодницкого міг тільки дрімучий бовдур. Здається, вже навіть прибиральниці усвідомили, що всі кабінети силовиків обтикані жучками. Але не директор ДБР».

Нагадаємо, Юзик зі слугами народу вляпався у дикий скандал.

Як повідомляла Politeka, розкрилися брудні таємниці в «Слузі народу», нардепи більше не мовчать.

Також Politeka писала, що слуги народу вигнали вагітну Скороход після скандалу: "почалися чистки".