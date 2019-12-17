Астролог визначив, хто з представників зодіакального кола стане щасливчиком у першій половині 2020 року

Так, відомий астролог Павло Глоба спрогнозував, кого із знаків Зодіаку чекає приголомшливий успіх у рік Білого Пацюка, який ще називають роком Металевого Щура.

З дванадцяти представників Зодіаку, астролог виділив лише три знака, яким пощастить вже в січні.

Козеріг

У минулому році було багато поганих моментів у представників цього знака Зодіаку. Але за прогнозом астролога все повинно змінитися в 2020 році.

Козероги нарешті зможуть відчути полегшення, після важкого часу, яким для них став 2019 рік. У них навіть може з'явитися додаткове джерело фінансів, який "заб'є ключем". До того ж, їм явно пощастить у любовній сфері життя. На місце сварок і конфліктів повинна прийти романтика.

Крім того їх очікує неймовірне везіння у фінансовій сфері, варто лише взяти себе в руки і гроші посипляться в руки. Також удача не омине їх стороною в професійній сфері. Всі надії на підвищення і кращу зарплату можуть втілитися в життя.

Риби

У році, що минає представники цього знака Зодіаку самі стали винуватцями всіляких проблем в особистому житті. Риби могли випадково образити або засмутити близьких їм людей. Саме через це життя цього знака Зодіаку, пішло під укіс.

Астролог вважає, що в 2020 році вони зрозуміють наскільки важливо підтримувати прекрасні відносини з близькими людьми. Тому вони зможуть відчути прилив сил і енергії життя, які зможуть допомогти їм згорнути гори і зруйнувати будь-які перешкоди.

Стрільці

Представники цього знака Зодіаку в 2020 році переосмислять своє життя, почнуть розуміти, що необхідно понести відповідальність за кожен свій вчинок.

З цим, за словами астролога, у цього знака Зодіаку великі проблеми, адже Стрільці спочатку роблять, а тільки потім починають розуміти, що наробили. Хоча мимоволі, але все ж вони можуть образити оточуючих їх людей.

Але в 2020 році ситуація може для них кардинально змінитися в кращу сторону. Астролог впевнений, що за рахунками все заплачено, і представники цього знака засвоять багато уроків.

Нагадаємо, що астролог передбачив тотальне невезіння трьома знаками зодіаку.

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