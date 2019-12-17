Існує безліч пророцтв про кінець світу, одне з них нещодавно спливло в мережі
Альберт Пайк був «догматичним» головою світового масонства. І до сьогоднішнього дня він по праву вважається головним теоретиком сучасного масонства.
Він відомий тим, що 15 серпня 1871 року представив керівнику масонів-ілюмінатів план підкорення світу. При цьому головною зброєю для цього він називав Всесвітні війни. Він детально пояснив, як і де необхідно почати військові дії, кого з ким посварити і на кого тиснути. На його думку три війни повинні були стати шляхом до встановлення «нового світового порядку».
Дивним є те, що його передбачення зокрема повторилися під час Першої і Другої світових воєн. Тому багато експертів беруть до уваги його слова про Третю світову з усією серйозністю.
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Згідно прогнозу масона, новий глобальний конфлікт має спалахнути на Близькому Сході. Головними учасниками протистояння будуть християни і прихильники ісламу. В результаті бойових дій встановиться новий світовий порядок. Який саме масон не уточнював.
Також раніше повідомлялося, що в останнім часом все частіше починають згадувати пророцтва про кінець світу, одне з них пророкує те, що Апокаліпсис вже зовсім близько.
Конспіролог впевнений, що на Землі будуть відбуватися глобальні катаклізми: море може вийти з берегів, клімат відразу зміниться, величезні розломи в землі можуть поглинути під собою цілі країни.
Що ж стосується дати Апокаліпсису, то Монтень вважає, що незворотні зміни будуть відбуватися 21 грудня, а 28 настане кінець світу.
Також Politeka повідомляла, що легендарний чернець напророкував появу незвичайної раси, названо дату.