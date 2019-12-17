На пляж викинуло незвичайного морського "монстра"

На пляжу міста Байрон-Бей, що в Австралії, на вихідних вимило медузу фантастичної розмальовки, її помітили місцеві жителі, які і опублікували знімки в співтоваристві Byron Bay Community Board, про це повідомляє Politeka.net.

На питання, що це за вигляд, не зміг точно відповісти навіть експерт Джуліан Урібе-Паломіно. Він допустив, що медуза може належати до родини корономедуз Cephea, які мешкають у відкритому океані далеко від узбережжя. Тому на очі вони трапляються вкрай рідко. Однак в Австралії за останні 5 років вже було кілька подібних випадків.

Розмір медузи досить значний, він сягав понад півметра.

Раніше ми писали, в Одесі на пляжі «Лузанівка» забарвлення моря налякала відпочиваючих.

Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, вода в морі раптово почорніла і страшно смердить.

Наголошується, що на узбережжі гниють водорості.

Скандальні кадри опублікували на YouTube-каналі «Відео новини Одеси».

Крім того, на відео видно, що людей на пляжі дуже мало. Очевидно, що сморід і чорний колір розполохали всіх відпочиваючих.

Це не перший випадок масштабного забруднення цим літом. Раніше ми писали, біля берегів Одеської області Чорне море заполонила шкідлива живність, яка загрожує людям серйозними проблемами.

Морська вода в регіоні забарвилася в зелений колір, місцеві жителі публікують у соціальних мережах моторошні фото і відео незвичайного природного явища. Біолог і керівник громадської організації «Зелений лист» Владислав Балинський пояснив причини позеленіння.

За словами експерта море почало цвісти через розмноження у воді мікроскопічних організмів – ціанобактерій Nodularia spumigena, які виділяють отруйні речовини. Це відбувається вкрай рідко. На процес впливають два фактори: рівень солоності і забруднення. Вчений попередив про екологічну катастрофу великого масштабу.

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