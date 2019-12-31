Чоловіки часто зраджували дружинам, але політики, користуючись службовим становищем, робили це особливо часто

Принц Чарльз

1981 році відбулася «весілля століття». За прямим ефіром на екранах телевізорів стежило, за оцінками фахівців, близько 750 мільйонів чоловік.

Принц Уельський і леді Ді побралися, так і не встигнувши досить дізнатися один одного. Але принц намагався переконати себе, що часом зможе полюбити Діану.

В юнацтві у Чарльза були сильні почуття до Камілли Паркер Боулз, але їхні стосунки не увінчалися успіхом, і дівчина вийшла заміж за іншого.

Через кілька років після весілля у Чарльза почалася депресія. Його близька подруга Емілі вам Катсен звернулася до Камілли з проханням зателефонувати принцу і просто поговорити з ним. Саме після цього дзвінка у колишніх коханих знову почався роман. Влітку того ж року Чарльз з'їхав у Хайгроув, а Діана почала зустрічатися з іншим чоловіком.

Джон Кеннеді

Джон і Жаклін одружилися у 1953 році. Після медового місяця їхні стосунки почали псуватися. Перша леді США ревнувала Джона до його колишніх коханок, з якими він підтримував зв'язок.

Джон зраджував своїй дружині з дівчатами легкої поведінки і з співробітницями адміністрації. Але найяскравіші романи були з Джудіт Кемпбелл Экснер і Мерилін Монро.

З Джудіт він познайомився до того, як став президентом. Вона навіть не підозрювала, що була не єдиною коханкою. У підсумку пара розійшлася.

Ще однією коханкою була актриса Мерилін Монро. Їх зустрічі проходили в готелі "Карлайл". Джон навіть не приховував, що у нього хтось є на стороні. Своєю чергою, Мерилін не соромилася дзвонити в Білий дім і слати листи.

Білл Клінтон

У подружжя були вільні стосунки. За словами інсайдерів, для Хіларі секс був не так важливий, тому змінював тільки Білл. Про його інтрижках знали всі в Білому домі.

Будучи одруженим, Білл закрутив роман з починаючої журналісткою Дженніфер Флауерс. Під час першої ж зустрічі він запропонував їй зайнятися сексом — з цього все і почалося. Потім Дженніфер завагітніла. Клінтон злякався і змусив її зробити аборт. В помсту Дженніфер повідала історію їх відносин журналу Star.

Інший коханкою Клінтона стала Паула Джонс. Тоді вона працювала в комісії з промислового розвитку штату Арканзасу. Піднявшись у номер Клінтона, щоб забрати деякі папери, вона побачила його без штанів, і він запропонував їй зайнятися оральним сексом, але вона відмовила.

В 1996 Паула вирішила подати в суд на президента. Під час розгляду виявилося, що він зраджував своїй дружині ще й з практиканткою Білого дому Монікою Левінські. На суді він усе заперечував. Однак йому довелося зізнатися, так як оприлюднили докази інтимного зв'язку.

Франсуа Олланд

У 2014 році вийшли мемуари цивільної дружини президента Франсуа Олланда. Вона описувала також і про часті зради свого благовірного.

Чутки про те, що у Франсуа був роман з актрисою Жюлі Гайе, ходили задовго до публікації мемуарів. Через деякий час в ефірі колега Гайе, актор Стефан Гійон, випадково проговорився про її таємницею зв'язку з Олландом.

Незабаром були опубліковані знімки, на яких видно, як спочатку в дім заходить Гайе, а через півгодини біля входу в під'їзд з'являється чоловік. Він оглядає комплекс, а потім туди під'їжджають двоє хлопців на скутерах. Один з них — президент Франсуа Олланд, другий — його охоронець.

Дізнавшись про зраду його дружини Валері Трієрвейлер влаштувала скандал і, щоб провчити чоловіка, випила цілу жменю снодійного.

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