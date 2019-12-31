Існує безліч пророцтв Нострадамуса, які намагаються розшифрувати експерти, одне з них стосується Третьої світової

Нострадамус був знаменитим французьким фармацевтом і алхіміком, який більш відомий своїми пророцтвами про майбутнє світу.

Крім того, що він походив з дуже бідної сім'ї, про його минуле практично нічого невідомо. До всього іншого, він був медиком короля Карла IX Валуа. Добившись признания як лікар, він займався и зіставленням гороскопів.

У 1555 році вийшов у світ самий головний працю провісника під назвою книга «Століття». Вона була написана рифмованными чотиривіршами - катренами. У них Нострадамус зашифрував безліч прогнозів про прийдешні події в історії людства.

Він писав досить абстрактно, тому багато передбачення неможливо витлумачити однозначно, але експерти продовжують намагатися це зробити.

Нещодавно було розшифровано одне з його передбачень. Воно стосується Третьої світової. Згідно з прогнозом французького провісника незабаром на Землі спалахне глобальний конфлікт, який може викликати комета або астероїд, які близько пройдуть від планети.

У перші роки протистояння країн велика частина Європи повинна захопити армія китайсько-східного альянсу.

Також раніше повідомлялося, що згідно прогнозу масона Альберта Пайка, новий глобальний конфлікт має спалахнути на Близькому Сході. Головними учасниками протистояння будуть християни і прихильники ісламу. В результаті бойових дій встановиться новий світовий порядок. Який саме масон не уточнював.

Також Politeka повідомляла, що легендарний чернець напророкував появу незвичайної раси, названо дату.