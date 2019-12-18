Батьки не знають, як їй допомогти

Рідкісна болезнь перетворила дворічну дівчинку в стареньку

Про це повідомляє Daily Mail.

У британському місті Лестер у дівчинки по імені Ісла Кілпатрік-Скритон, яка народилася в 2017 році лікарі виявили раніше невідомий вид мутації. Мова йде про мандибулоакральной дисплазії, яку також називають хворобою Бенджаміна Баттона.

Унікальна різновид цієї мутації викликала у дитини деформацію кісток і прискорене старіння клітин, з-за чого дівчинка виглядає старше своїх років.

Вага Кілпатрік-Скритон в два роки всього 6,8 кілограма, що майже в два рази нижче норми. Занадто тонкі дихальні шляхи ускладнюють дихання дитини. Вона не може говорити і спілкується тільки за допомогою мови жестів.

Батьки не знають як допомогти дитині, проте жартома називають її "бабусею".

У той же час лікарі відзначили, що ніколи не стикалися з такою мутацією.

Раніше повідомлялося, що дитина народилася з рідкісним захворюванням, за якого його серце розташоване зовні тіла. У штаті Харьяна на півночі Індії народилася дитина з рідкісним захворюванням — ектопією серця.

На кадрах з лікарні видно, як на грудях новонародженого хлопчика б'ється серце. На тілі немовляти встановлені численні катетери і трубки. За даними лікарів, маленький пацієнт перебуває в реанімації у важкому стані.

Ектопія серця — рідкісна вроджена хвороба, при якій серце розвивається за межами грудної клітини. Більшість дітей, народжених з такою аномалією, вмирають у перший рік життя. Найдовше з цим дефектом вдалося прожити американцеві Крістоферу Уоллу: він переніс кілька операцій і дожив до 34 років.

Нагадаємо, медики США провели складну операцію, яку приховували п'ять місяців.

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