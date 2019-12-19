Кінець грудня може принести певним знакам Зодіаку неприємний сюрприз

Відомий астролог Павло Глоба зробив прогноз на кінець 2019 року. У ньому він вказав на трьох представників зодіакального кола, яким необхідно бути дуже обережними з фінансами, адже в підсумку новий рік може розпочатися для певних знаків Зодіаку з порожнім гаманцем.

Овен

Представникам цього знаку Зодіаку в кінці року, що минає, необхідно уникнути будь-яких ризиків, які пов'язані з фінансовими справами. Павло Глоба вважає, що якщо представники цього знака Зодіаку раптом захочуть влізти в якусь авантюру, то їм необхідно все переосмислити і ні в якому разі цього не робити.

Крім того, їм ні в якому разі не варто братися за такі справи, які складно прорахувати: ризики і авантюри. Не варто вірити всьому, що говорять і йти на приводу у незнайомих людей, адже це може коштувати їм великих грошей.

Терези

Складний період у будь-якому випадку настане для представників цього знака Зодіаку. Глоба порекомендував Терезам бути обережними з грошима, адже у них є великий шанс зазнати збитків і щось зробити не так. Краще всього уникати і не братися за справи, в яких фігурують великі суми грошей.

В кінці грудня представникам цього знаку Зодіаку краще уникати рішень фінансових проблем, адже залишається шанс втратити все.

Риби

Кінець місяця може пройти у представників цього знака у відчаї. Рибам не можна довіряти неперевіреним людям в будь-яких грошових питаннях і обов'язково потрібно вірити лише надійним людям.

Крім того, представникам цього знаку Зодіаку ні в якому разі не можна вирішувати важливі справи самостійно, особливо якщо вони пов'язані з фінансами.

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