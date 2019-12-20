Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким у рік Білого Сталевий Щури необхідно з обережністю поставитися до фінансів



Про це пише "РБК Україна".



Близнюки

Одразу після бою курантів на вас чекають фінансові негаразди. Всі грошові питання варто відкласти до березня.

Про серйозні покупки можна почати думати тільки у другому місяці весни, а вже на початку літа варто забезпечити собі відпочинок, так як негативна енергетика і втома можуть призвести до перевтоми і позбавити фінансової удачі.

Ваги

Головною загрозою для цього знаку Зодіаку стануть жадібні люди можуть призвести до фінансового занепаду, тому варто ретельніше вибирати своє оточення. Крім того, вже по закінченню зими Ваги можуть зіткнуться з обманом з боку колег або партнерів. Особливу увагу потрібно приділ дорогим покупкам - вони можуть виявитися провальними.

Стрілець

щоб уникнути проблем з грошима Стрільцям варто правильно розставити пріоритети в 2020 році і не тільки витрачати гроші з розумом, але і правильно заробляти. Якщо дотримуватися порад, то рік Залізної Щури порадує відсутністю проблем на фінансовому фронті.

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