Дівчина поділилася історією, як вона ризикнула піти наперекір батькам, щоб втілити свою мрію в життя

Як передає Politeka.net, на YouTube-каналі "Вікна життя" з'явився новий випуск з повчальною історією від старшокласниці, яка всупереч бажанню батьків, вибрала для себе небезпечну професію. Дівчина поступила на пожежного (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Мене звуть Соня. Мені 17 років і зараз в моєму житті повинен відбутися найважливіший вибір: ким я буду, і на кого мені поступати. Думка батьків, звичайно, ніколи не збігалася з моєю. Були часті сварки через це, і цей раз не виняток. На думку моїх батьків я повинна була стати економістом, або піти в туризм, або лікарем. Загалом все, що мені не подобалося. Вони навіть пропонували мені поступати в театральний на актрису. Ні, ну, не моє це все! Як вони не розуміють? А ким же мені хочеться бути? Запитаєте ви. Я хочу займатися порятунком інших життів. І, ні, не лікарем, як ви могли подумати, а пожежником. Так, ви не помилилися, мене звуть Соня і я хочу поступати в Університет цивільної безпеки, і цей вибір я зробила не спонтанно, а за довгий час, що я провела, вивчаючи цю справу. Як же це класно - розуміти, що ти робиш щось корисне для цього світу... З іншого боку, це дуже небезпечно. Але що в цьому житті легко?"

Батьки були категорично проти вибору дочки. Як-то раз дівчина обдурила маму з татом, сказавши, що йде в кіно з подружками, а сама відправилася подавати документи на пожежного.

"Я знаю, що вчинила неправильно, приховавши від батьків, але іншого шляху не було... Виявилося, що бажаючих стати пожежниками дівчат не сильно-то й мало. Цей факт мене дуже порадував... Я повернулася додому і все розповіла батькам. Вони, природно, не зраділи... Батько почав кричати, мама взагалі мало не плакала. Коли батько накричався, я розповіла, що там повно дівчат. Це по-перше. А по-друге, якщо я йду в цю сферу, то не обов'язково буду лазити по балконах, перебуваючи в полум'ї. Я пояснила батькам, що подала документи на факультет "пожежної експертизи" і після випуску буду працювати, не гасячи пожежу, а з'ясовувати причини займання".

Нагадаємо, більшість з них навіть не знають про це: вчені з'ясували на який недуга приречені спортсмени

Як повідомляла Politeka, оприлюднені правила і приклади тестів ЗНО-2020: до чого готуватися абітурієнтам

Також Politeka писала, жизнь, навчання і робота в Китаї: чого чекати українцям, "Ти ніби потрапляєш на Марс"