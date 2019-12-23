Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодіаку, яких наздожене нечувана удача в Новому році
За її словами, везіння буде пов'язано з фінансами, а серед щасливчиків вона виділила Левів, Дів та Риб.Овен
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Лев
Після новорічних свят вам належить з повною серйозністю взятися за роботу, так як це принесе гідні дивіденди. За словами астролога, крім приємних бонусів Леви також отримають і небувале задоволення від виконаної роботи.
Козеріг
Для досягнення бажаного цьому знаку зодіаку ні в якому разі не можна відмовлятися від своїх ідей. Втілення їх у життя іменники вплине на ваше фінансове майбутнє. Запорукою успіху стане ваша віра в успіх.
Нагадаємо, відомий астролог Павло Глоба назвав деяких представників зодіакального кола, яким варто бути обережними, особливо в першій половині місяця.
Дівам гороскоп радить бути обережними, особливо на дорогах. У цей період Діви будуть особливо неуважні, відволікаючись на всякого роду думки.
Близнюкам варто остерігатися нещасних випадків і травм, особливо під час водіння транспортних засобів, занять спортом, а також при використанні потенційно небезпечних предметів.
Крім того, Близнюки можуть отримати новини, які приголомшать і «заженуть в глухий кут». Даним Зодіаку рекомендується заздалегідь приготуватися до неприємних известиям від близьких.
Нагадаємо, що астролог передбачив тотальне невезіння трьома знаками зодіаку.
Як повідомляла Politeka, астролог передбачив трьома знаками Зодіаку раптове багатство.
Також Politeka писала, що астролог Глоба назвав знаки зодіаку, у яких життя різко погіршиться.