Прес-секретар українського президента, Юлія Мендель, опублікувала кілька фото з нагоди майбутніх новорічних свят

Знімки з'явилися на сторінці Мендаль в Інстаграм деякий час назад, пише Рoliteka.net.

Прес-секретар сфотографувалася біля однієї ялинки, що знаходиться в Офісі президента. Велика прикрашена зелене дерево сподобалося користувачам мережі: "Ого яка гарна!"

Також через добу Юлія Мендель позувала біля ялинки поменше з великою кількістю іграшок.

"А ви вже прикрасили ялинку?", - поцікавилася прес-секретар у підписників в останньому пості.

Публікація зібрала понад 300 лайків і невелику кількість коментарів.

"Богиня!", "Ялинка на Новий рік принесе вам гарний настрій", - написали деякі користувачі мережі.

Раніше ми писали, що прес-секретар президента Володимира Зеленського заявила глава держави є для неї особистим прикладом.

"Коли він приймає рішення, у нього завжди є група людей, яким він довіряє і які представляють різні лінії. Він їх всіх вислухає! Може, це особливість Володимира Олександровича, а може бути, і ні. Я просто не знаю, як це було у попередніх президентів", - сказала Мендель в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, в інтерв'ю Мендель обговорила прес-секреталя екс-президента України Петра Порошенка - Святослава Цеголка. Останній відомий тим, що за п'ять років своєї служби жодного разу не відповів на дзвінки, які надходили від журналістів.

Мендель зізналася, що вона відповідає не на всі дзвінки по ряду причин, але ось Цеголко це взагалі окремий випадок.

Раніше повідомлялося, що Юлія Мендель заявила - вона не знайома з українським олігархом Ігорем Коломойським і пожартувала про почуття ревнощів.

«У мене до нього якесь почуття ревнощів, тому що він перетворився в якогось spokesperson, речника неофіційного. Ну ось забирає у мене функції, розумієте? Намагається грати таку функцію», розповіла прес-секретар Зеленського.

Нагадаємо також - Мендель поділилася одкровеннями, що, коли вступала в університет, її мама дуже переживала, адже у них не було грошей на хабар.

Нагадаємо, "Ми голодували": Мендель про пережиті страждання до роботи з Зеленським

Як повідомляла Politeka, "Я ревную": Мендель висловилася про почуття до Коломойському

Також Politeka писала, що Мендель яскраво відплатила прес-секретарю Порошенко за минулі приниження: з'явилося відео