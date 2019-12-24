Легендарна ясновидиця Ванга передбачила важкий рік багатьом країнам світу

Багато предскахания Ванги збулися, є і ті, які виявилися помилковими.

В 2012 року в виданням Washington Post, виявило, що багато передбачень, приписуваних містику, насправді беруть свій початок у вірусних російських публікаціях в соціальних мережах. Достовірної письмової версії пророкування віщунки Ванги просто немає.

Але тим не менш у виданнях продовжують з'являтися нові пророкування віщунки. Одне з іноземних видань опублікувало пророцтво Ванги на 2020 рік.

Так, стало відомо, що перед смертю вона зробила кілька пророцтв, які стосувалися долі президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Путіну вона передбачила замах на життя президента, який надійде від людини, що працює в Кремлі.

Що ж стосується Трампа, то на нього чекає пухлина мозку, яка може зробити президента США глухим або вб'є його.

Крім того, вона вважала, що Європа потрапить у руки мусумальнам, але варто зазначити про це Ванга говорила і раніше, але терміни були зовсім іншими.

За її прогнозами мусульманські екстремісти повинні випустити отруту, яка забере безліч життів.

Багато послідовників Ванги переконані, що 85% її пророчиств збулося вони також вказують на дослідження, проведені колишнім директором Болгарського інституту суггестології професором Георгієм Лозановим, який і назвав таку цифру.

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