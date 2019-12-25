Молодий хлопець Алекс, після того як дізнався про смертельне захворювання, вирішив виконувати свої головні мрії протягом останнього року життя

Як повідомляє Politeka, відповідні кадри були опубліковані на YouTube-каналі «Мої 365 днів радості» (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Поки я лежав у лікарні, мені в голову прийшла чудова думка. Як можна весело провести день, не затратно і корисно. Через два дні у нас з Алісою буде річниця - рівно 2 роки разом. І дуже хотілося б зробити їй класний і оригінальний подарунок. У мене дуже хороші художні здібності. А так, як зараз осінь, на вулиці багато опалого і дивовижних листя. З них можна зробити прекрасний малюнок», - йдеться в повідомленні.

Спершу, стверджує Алекс, потрібно було придумати і намалювати макет.

«Щоб я знав, як все правильно приклеїти. Недовго думаючи, я вирішив зробити серце. Наступний етап - проаналізувати малюнок і знайти лист відповідного кольору. Щоб це зробити, я відправився в місцевий парк. Як же це неймовірно! Осінь дає нам неймовірну красу, якою можна милуватися мало не кожен день, просто прийшовши в парк і гуляючи тут», - підкреслив він.

При цьому, стверджує молодий чоловік, якби не його смертельне захворювання, він також би не помітив цієї краси.

«Трохи пізніше я зібрав все листя - близько трьох пакетів. Далі було найскладніше зібрати це все в єдиний малюнок і відсортувати їх. Взявшись за роботу, я пробув у такому стані все день і ніч. До ранку сердечко було повністю готове. Воно було неймовірно. Спершу я думав, що у мене не вийде. Але зараз я розумію, що це все не дарма», - розповів він.

І ось, за словами Алекса, і прийшов «той день». Він навіть придумав до свого подарунку ще дещо.

«Я вирішив ще трохи зкреативити. Взяв звичайний ящик, і обклеїв її красивою кольоровим папером. Всі. Подарунок готовий. Він був таким же світлим, як і Аліса. Прийшовши, вона відразу її помітила. Я не став її мучити і відразу вручив їй його. Розкривши упаковку, Аліса відразу ж сяяла від щастя. Вона явно була під враженням від картини. Це вразило її до сліз», - підкреслив він.

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