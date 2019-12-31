В мережі з'явилось чергове пророцтво про кінець світу, у якому прогнозують зникнення всього людства

Хто тільки не намагався розгадати, що ж чекає людство в майбутньому. В майбутнє заглядали багато провісників: Ванга, Нострадамус, Распутін і інші, були і серед афонських старців ті хто бачили, що гряде. Науковці також намагаються зрозуміти, що ж стане причиною кінця всього живого.

Серед найбільш ймовірних причин вони називають глобальне потепління, погодні катаклізми, виверження вулкану і багато іншого.

Нещодавно вчені висунули нову теорію. За їх прогнозом кінець світу повинен відбутися в 2021 році. З кожним роком Сонце розжарюється все більше, що прискорює процес «витоку» газів. Так Земля може перетворитися в безжиттєву пустелю і стати схожою на Марс через те, що атмосфера кожну хвилину втрачає понад 180 кг водню.

Озоновий шар, який захищає планету від сонячної радіації просто зникне, це і приведе до кінця світу на Землі.

Також раніше повідомлялося, що перед смертю Ванга зробила кілька пророцтв, які стосувалися долі президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Путіну вона передбачила замах на життя президента, який надійде від людини, що працює в Кремлі.

Що ж стосується Трампа, то на нього чекає пухлина мозку, яка може зробити президента США глухим або вб'є його.

Також Politeka повідомляла, що легендарний чернець напророкував появу незвичайної раси, названо дату.