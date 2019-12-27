Прогноз фахівців на січень 2020 року підкаже вам, як отримати максимальну вигоду від першого місяця Нового року

Астрологи переконані, що це буде досить сприятливий час для двох знаків Зодіаку.



Тілець

Представники цього знака Зодіаку знайдуть вже в першому місяці 2020 року усвідомлюють своє справжнє призначення. Головними помічниками для них стануть близькі та друзі, до яких можна буде звертатися по всіх питаннях. Найбільш сприятливим періодом для Тільців буде друга половина місяця, а ось під час новорічних свят їм не варто засиджуватися вдома. Насамперед потрібно звернути увагу на фізичну форму і роботу.

Скорпіон

Нове життя для Скорпіонів почнеться вже з 10 січня - зірки обіцяють цього знака Зодіаку дуже сприятливий період, під час якого Скорпіони зможуть досягти небувалих успіхів у всіх життєвих сферах. А для того, щоб удача від вас не відвернулася, ви не повинні звертати уваги на негатив, який відбувається навколо вас. У любовних справах Скорпіонам варто домагатися взаєморозуміння.

Раніше астролог Тамара Глоба назвала три знаки Зодіаку, яких наздожене нечувана удача в Новому році.





