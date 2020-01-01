З'явилася чергова підбірка незвичайних новин

Як передає Politeka.net, з'явився черговий випуск на YouTube-каналі Big Bang News, пропонує поглянути на останні самі дивні події в світі (щоб подивитися ролик, докролльте до кінця).

Компанія Nike схвилювала всіх, випустивши колекцію під назвою «кросівки Ісуса».

Вартість кросівок становила тисячі доларів, але навіть висока ціна не відлякала віруючих людей від покупки даного товару. Виробник вирішив випустити всього 24 пари в новій партії, але навряд чи очікував, що їх розкуплять буквально через 10 хвилин після початку продажів.

Підошва даної моделі має пузирчасту структуру, куди залили святу воду, приблизно 200 мілілітрів з річки Йордан. Крім того, на шнурках даній моделі присутня розп'яття. А устілка кросівок червоного кольору, що у деяких людей викликало асоціації з взуттям Папи Римського.

Але виробники унікальної партії не обмежилися лише цим вони вирішили нанести на бічну поверхню кросівок вірш Євангелія від Матвія, в якому описується історія ходіння Христа по воді.

Деякі віруючі люди негативно поставилися до подібної продукції, звинувативши компанію в висміювання релігійних цінностей.

Нещодавно раптова популярність прийшла до кота по кличці Педді з Англії. А прославився він тим, що дуже любить ходити на похорон. Люди неодноразово спостерігали кота, який приходить початку жалобної церемонії, але посідає місце далеко від людей.

Господарі кота почали помічати дивну поведінку кота кілька років тому, але не стали заважати йому.

Коли Педді пропав перший раз, то господарями довелося шукати його, розвішуючи листівки по місту. Їм зателефонували з ритуального агентства, і повідомили, що їх кіт присутній на траурній церемонії. Через кілька годин він повернувся. Але з цього дня він став частим гостем на подібних заходах. Цікаво, що кіт жодного разу не запізнився на церемонію прощання.

Деякі люди стали називати його похоронний кіт, а також часто відзначають, що код з'являється на церемонії покійних, які дуже любили котів за життя.

Якийсь час назад з'явилися новини про радіацію в Антарктиді, але джерело не був відомий, а було лише припущення про те, з якої причини в Антарктиді могла з'явитися радіація і чому вона поширюється.

Для уточнення цих процесів вчені проаналізували дані про Антарктиду, і з'ясувати, що причиною високої радіації може бути материковий розлом, який поступово розростається.

Ця інформація спровокувала паніку серед людей у різних точках планети, але вчені радять не поспішати з висновками.

Повідомляється що розлом збільшується приблизно на один кілометр в довжину щорічно, що впливає на швидкість танення льодовиків, адже в деяких місцях розлому температура досягає 180 градусів.

Нагадаємо, самі дивні новини світу, які вас здивують: «медуза гігант, літак замість хлопця і не тільки»

Як повідомляла Politeka, канал «BIG BANG NEWS» подав ідеальну ідею для стартапу: «Історії, в які неможливо повірити»