Астролог Павло Глоба дав поради, які допоможуть уникнути неприємностей і принесуть багатство на початку 2020 року
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Риби
Слово і думка стануть головними козирями цього знака Зодіаку для побудови кращої долі. Вам варто відкинути минулі невдачі та помилки і налаштуватися на хорошу хвилю. Початку року піднесе Рибам успіх по всіх фронтах, особливо в справах любовних.
Раніше астролог Тамара Глоба назвала три знаки Зодіаку, яких очікує нечувана удача в Новому році.
За її словами, везіння буде пов'язано з фінансами, а серед щасливчиків виявилися Леви, Діви та Риби.
Нагадаємо, що астролог передбачив тотальне невезіння трьома знаками зодіаку.
Як повідомляла Politeka, астролог передбачив трьома знаками Зодіаку раптове багатство.
Також Politeka писала, що астролог Глоба назвав знаки зодіаку, у яких життя різко погіршиться.