Астролог Павло Глоба дав поради, які допоможуть уникнути неприємностей і принесуть багатство на початку 2020 року

За його словами, шанс розбагатіти є у чотирьох знаків Зодіаку. Телець Несподівана удача настигне представників цього знака Зодіаку вже в перші дні Нового року. Перший тиждень січня астролог радить провести зі своєю другою половинкою або в її пошуках.

Терези Головним союзником цього знака Зодіаку стане віра в себе. Успішний початок року буде забезпечено, якщо ви не будете налаштовуватися на негатив, а вже четвертого січня вам знадобиться більше уважності в будь-яких справах, оскільки в цей день зірки та планети увійдуть в сильний дисонанс.

Стрілець

Найважливішим фактором для вас стануть фінанси, тому фахівець радить в жодному разі не відмовлятися від роботи під час свят. Ваша самопожертва окупиться сповна, і найближчим часом ви відчуєте приплив грошей.

Риби

Слово і думка стануть головними козирями цього знака Зодіаку для побудови кращої долі. Вам варто відкинути минулі невдачі та помилки і налаштуватися на хорошу хвилю. Початку року піднесе Рибам успіх по всіх фронтах, особливо в справах любовних.

Раніше астролог Тамара Глоба назвала три знаки Зодіаку, яких очікує нечувана удача в Новому році.

За її словами, везіння буде пов'язано з фінансами, а серед щасливчиків виявилися Леви, Діви та Риби.

Нагадаємо, що астролог передбачив тотальне невезіння трьома знаками зодіаку.

Як повідомляла Politeka, астролог передбачив трьома знаками Зодіаку раптове багатство.

Також Politeka писала, що астролог Глоба назвав знаки зодіаку, у яких життя різко погіршиться.