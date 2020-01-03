Астролог назвала знаки Зодіаку, в житті яких почнуться зміни в січні

Детальний прогноз дала астролог Анжела Перл, передає Styler.

За її словами, причиною таких змін стане енергетика войовничого Марса, яка і вплине на життя деяких знаків Зодіаку.

Овен

Вже в першому місяці 2020 року представників цього знака Зодіаку чекають подорожі та нові знайомства. Крім того, астролог рекомендує саме в цей період зайнятися переїздом. Січень для Овнів стане насиченим на події, які вплинуть як на вас особисто, так і на вашу кар'єру.

Діви

Новий рік стане чудовим періодом для реалізації всього задуманого, а вже в Січні ви можете досягти висот у всіх сферах життя. Астролог попереджає, що для подолання проблем Діви повинні мати тільки позитивний настрій. А ось конфліктів у січні Дівам варто наполегливо уникати.

Ваги

Для цих представників зодіакального кола перший місяць 2020 рік стане вирішальним - астролог радить нічого не бояться і тоді ваші всі бажання збудуться, а життя заграє новими фарбами.

Козеріг

А ось Козерогам фахівець радить грамотно розподілити свої сили і знайти способи вирішення завдань - це буде сприяти тільки позитивним змінам у їх житті. Амбіції вам варто притримати та грамотно, але вперто йти до мети. Все буде, але не відразу.

Нагадаємо, що астролог передбачив тотальне невезіння трьома знаками зодіаку.

Як повідомляла Politeka, астролог передбачив трьома знаками Зодіаку раптове багатство.

Також Politeka писала, що астролог Глоба назвав знаки зодіаку, у яких життя різко погіршиться.