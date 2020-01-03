Спливло чергове пророцтво про кінець світу, яке було викладено в книзі "Заклик до слави"

Джин Діксон була одним з найбільш відомих американських психологів і астрологів століття. Померла легендарна провісниця ще в 1997 року, але вона встигла передбачити, коли настане кінець світу. 

Всі прогнози були викладені в книзі Джин Діксон "Заклик до слави".

Джин Діксон здобула славу ще в 1960 році, коли змогла передбачити президентство демократу, що в ті часи здавалося неможливим. До всього іншого, вона говорила, що ця посада принесе смерть президенту США. 

Це і сталося з Кеннеді, який був застрелений в 1963 році під час подорожі в кортежі.

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До всього іншого, провісниця прогнозувала, що після війни в СРСР росіяни перестануть бути союзниками США, але в подальшому налагодять відносини для того, щоб перемогти комуністичний і швидко зростаючий Китай.

За її прогнозом, кінець світу має настати в 2020 році. 

Астролог також сказала, що "битва з Армагеддоном відбудеться в 2020 році". Діксон стверджувала, що Ісус повернеться в 2020 році, щоб почати війну зі злом, і що ця війна закінчиться в 2037 році, а потім світ буде знищений.

Також Politeka повідомляла, що легендарний чернець напророкував появу незвичайної раси, названо дату.