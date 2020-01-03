У свій час вона передбачила смерть президенту США Джону Кеннеді

Спливло чергове пророцтво про кінець світу, яке було викладено в книзі "Заклик до слави"

Джин Діксон була одним з найбільш відомих американських психологів і астрологів століття. Померла легендарна провісниця ще в 1997 року, але вона встигла передбачити, коли настане кінець світу.

Всі прогнози були викладені в книзі Джин Діксон "Заклик до слави".

Джин Діксон здобула славу ще в 1960 році, коли змогла передбачити президентство демократу, що в ті часи здавалося неможливим. До всього іншого, вона говорила, що ця посада принесе смерть президенту США.

Це і сталося з Кеннеді, який був застрелений в 1963 році під час подорожі в кортежі.

До всього іншого, провісниця прогнозувала, що після війни в СРСР росіяни перестануть бути союзниками США, але в подальшому налагодять відносини для того, щоб перемогти комуністичний і швидко зростаючий Китай.

За її прогнозом, кінець світу має настати в 2020 році.